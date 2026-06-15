A tredici mesi dall’apertura delle sedi di Lecco e Osnago sono state gestite 166 pratiche, con un esito favorevole nell’89% dei casi. Preoccupano le liste d’attesa: registrati casi di 18 mesi per una visita dermatologica e di un anno per un’ecografia.

A tredici mesi dall’avvio dell’attività, gli Sportelli Salute di Lecco e Osnago confermano il loro ruolo di presidio a tutela dei cittadini nel difficile rapporto con il sistema sanitario. Dal 5 maggio 2025 a oggi sono state infatti inoltrate complessivamente 166 pratiche, delle quali ben l’89% si è concluso con esito positivo, consentendo agli utenti di vedere riconosciuti i propri diritti nell’accesso alle cure.

Lecco, un anno e mezzo per una visita: gli Sportelli Salute smascherano il dramma delle liste d’attesa

Tra i dati più significativi emerge quello relativo alle cosiddette “agende chiuse”, che rappresentano il 40% delle pratiche trattate. Si tratta delle situazioni in cui il cittadino non riesce nemmeno a ottenere una data per prenotare una visita o un esame. Una pratica considerata illegittima, perché impedisce di fatto l’accesso alle prestazioni sanitarie e viola il diritto alla cura.

Le difficoltà maggiori riguardano soprattutto le visite specialistiche e alcuni esami diagnostici. In cima alla lista figurano visite oculistiche, urologiche e dermatologiche, oltre a ecografie, risonanze magnetiche, MOC e interventi chirurgici. Numeri che fotografano una situazione ancora critica: a Lecco, ad esempio, sono stati registrati casi di attese fino a 18 mesi per una visita dermatologica e fino a 12 mesi per un’ecografia, tempi che evidenziano le difficoltà di molti cittadini nell’ottenere prestazioni entro termini ragionevoli.

Un’altra problematica frequentemente segnalata agli Sportelli Salute riguarda la mancata presa in carico dei pazienti cronici e di coloro che hanno bisogno di controlli successivi a un intervento chirurgico. Una situazione che rischia di interrompere la continuità assistenziale e di creare ulteriori ostacoli nell’accesso ai percorsi di cura.

Il quadro locale si inserisce in una realtà più ampia. A livello regionale, il Coordinamento degli Sportelli Salute lombardi ha presentato complessivamente 4.613 ricorsi, ottenendo una risposta favorevole nell’87% dei casi. Un dato che conferma sia l’utilità di questi strumenti di tutela sia la persistenza di criticità nel sistema sanitario, in particolare sul fronte delle liste d’attesa e dell’accessibilità alle prestazioni.

Questi sono alcuni dei temi che una troupe del TG3 ha potuto approfondire durante una visita presso gli Sportelli Salute Meratese e Lecco documentando direttamente l’attività svolta e le problematiche segnalate dai cittadini.

Il servizio andrà in onda nella trasmissione Fuori TG su Rai 3, martedì 16 giugno alle ore 12.25 subito dopo l’edizione delle ore 12.00 del TG3.