Sono 89 le sedi aziendali delle province di Monza e Lecco che hanno ricevuto quest’anno il Premio “WHP – Workplace Health Promotion” *, un riconoscimento legato al Programma “Aziende che Promuovono salute – Rete WHP Lombardia” che si colloca nel processo di Promozione della Salute negli ambienti di lavoro e che ha come obiettivo la promozione dei cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro affinché possano diventare ambienti favorevoli all’adozione consapevole di stili di vita salutari.

Le azioni messe in campo dalle aziende possono riguardare diverse aree tematiche, dall’alimentazione allo stile di vita attivo, dalla lotta contro il tabagismo al contrasto ad alcool, droghe e gioco d’azzardo, fino ad arrivare a pratiche quali conciliazione vita lavoro e welfare aziendale.

Lecco e Brianza: premiate 89 aziende che promuovono la salute

Il 16 aprile 2026, pnella sede PwC HUB Monza, azienda facente parte del programma e che ha voluto ospitare l’evento, si è tenuto il convegno annuale del programma regionale WHP, coordinato da ATS Brianza.

Un momento di incontro, organizzato dalla Struttura Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali ATS Brianza, con le imprese che partecipano alla rete europea dove sono state premiate le realtà che hanno messo a disposizione dei propri lavoratori buone pratiche di salute e di sicurezza.

Il pomeriggio è stato inoltre un’occasione per parlare di promozione della salute, ed è stato introdotto dagli interventi di rappresentanti di importanti realtà del territorio: sono intervenuti infatti il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della salute della Brianza Paola Palmieri, il Consigliere dell’Azienda ospitante PwC S.p.A Stefano Bravo, il Presidente di Assolombarda, sede di Monza Brianza Matteo Parravicini e il Responsabile Area Ambiente, Sicurezza & Sostenibilità di Confindustria Lecco e Sondrio Andrea Barison.

A seguire, il Prof. Ennio Ripamonti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha proposto un contributo sul benessere al lavoro e, successivamente, alcune aziende WHP del territorio di ATS Brianza hanno portato la loro testimonianza sul programma e i suoi risultati.

Il Direttore Generale di ATS Brianza Paola Palmieri ha evidenziato come: “L’iniziativa rappresenta un’occasione particolarmente significativa: non è soltanto un momento celebrativo, ma un’opportunità per valorizzare e rafforzare il Programma Workplace Health Promotion, che nel tempo si è consolidato come uno strumento strategico per promuovere la salute nei luoghi di lavoro. Le Aziende che aderiscono alla rete WHP, ben 136 per il 2025 nel territorio di ATS Brianza, dimostrano una visione evoluta del proprio ruolo nel territorio: non solo realtà produttive, ma veri e propri attori di promozione della salute, capaci di incidere positivamente sugli stili di vita, sul clima aziendale e sulla qualità della vita dei lavoratori”.

“Il benessere delle persone è un fattore chiave per la qualità del lavoro e la sostenibilità delle organizzazioni – ha dichiarato Stefano Bravo, Partner PwC Italia, Responsabile Monza e Brianza -. Si costruisce attraverso contesti di lavoro che promuovano prevenzione, ascolto e una diffusa consapevolezza delle buone pratiche. In PwC condividiamo pienamente questa visione: il Programma WHP rappresenta un punto di riferimento concreto per lo sviluppo di ambienti di lavoro più sani, inclusivi e attenti ai bisogni delle persone. Un impegno che trova espressione anche nel luogo che ci ospita oggi, certificato WELL, a testimonianza dell’attenzione alla salute, al comfort e alla qualità della vita lavorativa. Complimenti alle aziende premiate e a tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a promuovere una cultura del lavoro sempre più orientata al benessere delle persone”.

“L’impegno delle imprese del nostro territorio sul fronte della salute è un pilastro fondamentale della nostra Responsabilità Sociale – ha affermato Matteo Parravicini, Presidente Sede di Monza e Brianza di Assolombarda. Le aziende che aderiscono alla rete WHP non si limitano a firmare un protocollo, ma scelgono di costruire valore creando un contesto che agevola comportamenti positivi attraverso un processo partecipativo. Il tessuto imprenditoriale brianzolo è storicamente caratterizzato da una forte presenza di imprese familiari e medie industrie dove il legame tra “fabbrica” e “comunità” è sempre stato strettissimo. In passato, questo si traduceva in forme di welfare aziendale pionieristiche. Oggi, quel senso di appartenenza si è evoluto nel Programma WHP: l’imprenditore sa che la salute delle persone è la salute dell’azienda stessa”.

“Il programma WHP di ATS – ha sottolineato Andrea Barison, Responsabile Area Ambiente, Sicurezza e Sostenibilità di Confindustria Lecco e Sondrio – promuove la salute nei luoghi di lavoro, contrastando malattie croniche attraverso stili di vita sani. Secondo un recente report di ISTAT, tra il 1990 e il 2024 la speranza di vita alla nascita è cresciuta di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 per le donne. L’Italia è tra paesi più longevi: 83,4 anni la speranza di vita. Purtroppo, crescono invece le patologie croniche. È chiaro quindi come il valore sociale dell’impegno delle nostre imprese nel promuovere stili di vita salutari sia particolarmente importante e strategico e per questo continuiamo, insieme ad ATS Brianza, a promuovere il programma WHP per una sua sempre più ampia diffusione”.