Un nuovo passo avanti per la sanità lecchese nel segno dell’innovazione e della cura ad alta specializzazione. La Chirurgia Toracica dell’ASST di Lecco consolida infatti il proprio percorso di crescita con l’introduzione della chirurgia robotica, il potenziamento dei percorsi oncologici dedicati e lo sviluppo di un modello assistenziale sempre più multidisciplinare e orientato alla mini-invasività.

Dopo il completamento dello specifico percorso formativo e il conseguimento delle certificazioni TR100 e TR200, è stata avviata l’attività di chirurgia toracica robotica, con l’esecuzione di diversi interventi di lobectomia polmonare per tumore del polmone, anche di elevata complessità e su pazienti fragili, grazie all’impegno multidisciplinare di tutti i professionisti coinvolti.

Lecco, debutta la chirurgia robotica: nuove strategie per i tumori al polmone

Parallelamente è stato progressivamente consolidato il percorso dedicato ai pazienti affetti da tumore del polmone e da altre neoplasie toraciche, con l’obiettivo di garantire trattamenti sempre più completi, appropriati e disponibili all’interno dell’ASST di Lecco.

L’attività della Struttura si è inoltre ampliata verso interventi di maggiore complessità, comprendendo procedure di chirurgia toracica estesa destinate a pazienti selezionati con patologie oncologiche avanzate o tecnicamente impegnative. Un’evoluzione che rappresenta un importante passo avanti nella crescita del centro e nella capacità di offrire risposte chirurgiche altamente specialistiche sul territorio.

Grande attenzione è rivolta allo sviluppo delle tecniche mini-invasive, sia videotoracoscopiche sia robotiche, che consentono di ridurre il trauma chirurgico, favorire un più rapido recupero post-operatorio e migliorare complessivamente la qualità del percorso assistenziale.

Un elemento strategico di questo percorso è il rafforzamento dell’approccio multidisciplinare. In particolare, il Tumor board con GOM-Gruppo oncologico multidisciplinare dedicato all’oncologia toracica coinvolge in modo strutturato specialisti di chirurgia toracica, oncologia medica, pneumologia, radiologia, radioterapia, anatomia patologica, anestesia e tutte le professionalità coinvolte nella presa in carico del paziente.

Il confronto multidisciplinare permette di definire percorsi terapeutici condivisi, appropriati e personalizzati, garantendo continuità assistenziale dalla diagnosi al trattamento fino al follow-up.

Prosegue inoltre la collaborazione con l’ASST Lariana nell’ambito di un’attività di integrazione finalizzata alla realizzazione di una rete toracica coordinata tra Lecco e Como, con l’obiettivo di valorizzare competenze e risorse a beneficio dei cittadini dei due territori.

I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro dell’intera équipe di Chirurgia Toracica, con il contributo degli specialisti Giovanni Mugnaini, Riccardo Amatucci e Nadia Bellaviti, insieme alla collaborazione degli anestesisti, degli infermieri di sala operatoria e di reparto, del personale tecnico e organizzativo.

«La Chirurgia Toracica dell’ASST di Lecco si conferma così una realtà in forte evoluzione, orientata all’innovazione tecnologica, alla qualità delle cure oncologiche, alla diffusione delle tecniche mini-invasive e alla costruzione di percorsi multidisciplinari sempre più strutturati, con l’obiettivo di offrire ai pazienti trattamenti specialistici di elevato livello direttamente sul territorio» spiega Paolo Scanagatta, Direttore Chirurgia Toracica ASST Lecco sottolineando il valore del percorso intrapreso.