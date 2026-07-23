Incendio: la Casa di Comunità di Oggiono riapre a ottobre

In seguito all’incendio che domenica 12 luglio 2026 ha reso temporaneamente inagibile la Casa di Comunità di Oggiono, ASST Lecco ha predisposto un potenziamento dei servizi per garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini.

A partire da venerdì 24 luglio e fino ad almeno lunedì 31 agosto 2026, il Punto Prelievi di Valmadrera resterà aperto cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per far fronte alle esigenze dell’utenza normalmente servita dalla struttura di Oggiono.

L’accesso al servizio sarà possibile anche senza prenotazione, ma ASST Lecco raccomanda di prenotare l’appuntamento per ridurre i tempi di attesa. La prenotazione può essere effettuata attraverso il portale regionale PrenotaSalute oppure tramite l’App SALUTILE, disponibile gratuitamente per smartphone.

I nuovi orari del Punto Prelievi di Valmadrera

Per il periodo di potenziamento, gli orari saranno i seguenti:

Centro Prelievi: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 ;

dal lunedì al venerdì, dalle ; Scelta e Revoca del Medico: dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.

Casa di Comunità di Oggiono, riapertura prevista a ottobre

Intanto proseguono i lavori di ripristino e riqualificazione della Casa di Comunità di Oggiono, danneggiata dal rogo del 12 luglio.

Secondo quanto comunicato da ASST Lecco, gli interventi dovrebbero concludersi entro il 30 settembre 2026. Se i lavori procederanno secondo il cronoprogramma e saranno completate tutte le verifiche tecniche e di sicurezza, la riapertura della struttura è prevista indicativamente per il 5 ottobre 2026.

Nei prossimi mesi, in base all’avanzamento del cantiere, potranno inoltre essere riattivati progressivamente alcuni servizi all’interno della sede, tra cui l’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT), il servizio Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), le attività psicologiche e le vaccinazioni.