“Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore”. Lo ha dichiarato Guido Bertolaso in merito al caso del turista inglese posto in isolamento precauzionale all’Ospedale Luigi Sacco di Milano.
Hantavirus, negativi i test sul turista britannico ricoverato in Lombardia
Il turista britannico, di circa 60 anni, si trova infatti in quarantena perché considerato contatto di un caso confermato di Hantavirus. L’uomo era a bordo del volo Sant’Elena–Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città di Johannesburg a causa dell’infezione da Hantavirus.
“A seguito delle indicazioni diffuse dal Ministero che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l’obbligo di isolamento”, viene spiegato nella nota diffusa dalla Regione Lombardia.
Poiché il turista alloggiava in un B&B e “non dispone di una sistemazione privata idonea”, si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale Sacco, “dove trascorrerà il periodo di quarantena”.
L’esito negativo degli accertamenti virologici rappresenta quindi un primo elemento rassicurante sul caso monitorato dalle autorità sanitarie lombarde.