Un ricco calendario di vaccinazioni, screening e open day per promuovere la prevenzione dell’HPV e la salute femminile e maschile sul territorio.

In occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Papilloma Virus Umano), e dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, gli enti sanitari del territorio promuovono numerose iniziative dedicate alla prevenzione, alla vaccinazione e allo screening. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e della protezione contro un’infezione che rappresenta la causa principale del tumore della cervice uterina e può essere responsabile anche di altri tumori correlati.

L’HPV è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi e spesso decorre in modo asintomatico, rendendo fondamentale l’adesione ai programmi di prevenzione. La maggior parte dei tumori HPV-correlati è infatti prevenibile grazie alla vaccinazione e ai programmi di screening organizzati dal Servizio Sanitario.

Sul territorio, ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco hanno organizzato una serie di attività.

Giornata Mondiale contro l’HPV e Giornata Internazionale della Donna: screening e prevenzione a Lecco e in Brianza

ATS Brianza prevede il posizionamento di un camper per la promozione degli screening, con personale disponibile per fornire informazioni, supporto e prenotazioni. Il camper sarà presente mercoledì 4 marzo dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Diaz a Lecco e giovedì 5 marzo dalle 9.30 alle 12.30 all’ingresso dell’Ospedale di Vimercate in via Santi Cosma e Damiano.

ASST Brianza potenzierà l’offerta vaccinale contro l’HPV nella settimana dal 2 all’8 marzo 2026 in tutti i 9 centri vaccinali del territorio (Lissone, Carate Brianza, Seregno, Seveso, Usmate, Muggiò, Limbiate, Monza e Brugherio). Le prenotazioni saranno possibili tramite il link https://sv.asst-brianza.it/.

È prevista offerta gratuita per:

maschi non vaccinati in precedenza nati dal 1998 fino ai 26 anni inclusi;

femmine non vaccinate fino a 26 anni inclusi.

La vaccinazione è inoltre gratuita per categorie a rischio, tra cui:

donne con riscontro di lesione HSIL o CIN2+, soggetti con HIV e/o stato di immunodepressione, uomini che fanno sesso con uomini, sex workers di entrambi i sessi e persone con comportamenti a rischio di infezione. Per le altre fasce di popolazione è prevista la possibilità di accesso in co-pagamento.

Per quanto riguarda lo screening, sono previsti:

Pap test per donne di età 25–29 anni che non lo hanno effettuato negli ultimi 3 anni e che non hanno eseguito doppia vaccinazione HPV entro il 15° anno di età;

HPV test per donne di età 30–64 anni che non hanno effettuato il test negli ultimi 5 anni.

Presso l’Ospedale di Vimercate, venerdì 6 marzo 2026, dalle 8.30 alle 13.10 (ambulatorio n. 8, primo piano), sarà possibile effettuare screening con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 039 6657438 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Nei Consultori Familiari sono previste ulteriori sedute:

Seveso , 4 marzo dalle 9.30 alle 13.30 (tel. 0362-984693; mail consultorio.seveso@asst-brianza.it);

Desio , 5 marzo dalle 9.30 alle 13.30 (tel. 0362-383746; mail consultorio.desio@asst-brianza.it);

Lissone , 5 marzo dalle 12.00 alle 16.00 (tel. 0362-984717; mail consultorio.lissone@asst-brianza.it);

Concorezzo, 9 marzo dalle 12.00 alle 16.00 (tel. 039-6654372; mail consultorio.concorezzo@asst-brianza.it).

Anche ASST Lecco propone iniziative dedicate. Il 6 marzo 2026, presso il Centro Vaccinale di Lecco in via Tubi, saranno effettuate vaccinazioni anti-HPV dalle 9.00 alle 11.45 su prenotazione (tel. 0341/253900) e dalle 13.45 alle 15.30 ad accesso libero fino a esaurimento disponibilità. Le sedute sono rivolte alla popolazione femminile e maschile dagli 11 ai 26 anni residente in provincia di Lecco. Per l’intera giornata sarà presente un’ostetrica per informazioni relative allo screening HPV e Pap test.

Lo screening HPV-Pap test sarà inoltre attivo sabato 7 marzo 2026 dalle 8.30 alle 12.30 presso il Consultorio di Lecco in via Tubi, rivolto alle donne residenti in provincia di Lecco nelle fasce 25–29 anni (secondo criteri previsti) e 30–64 anni che non hanno effettuato i controlli nei tempi indicati. Per informazioni e prenotazioni: 0341 253856 (dalle 10.00 alle 13.00) oppure email consultori@asst-lecco.it.

Infine, l’IRCCS San Gerardo dei Tintori propone diverse iniziative. Lunedì 2 marzo 2026, presso l’Ospedale San Gerardo (Ambulatorio di ginecologia, settore A piano terra), sarà attiva la vaccinazione HPV dalle 8.30 alle 12.30 con prenotazione al numero 039 2339985 nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30.

Mercoledì 4 marzo 2026, presso il Consultorio di Brugherio, saranno effettuati screening HPV (Pap test e HPV DNA test), visite ginecologiche ed ecografie dalle 9.00 alle 12.00, con prenotazione al numero 039 2335122 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30).

Sabato 7 marzo 2026, presso l’Ospedale San Gerardo (Diagnostica senologica, palazzina accoglienza piano -1), saranno effettuate mammografie dalle 12.00 alle 13.00. Nella stessa giornata, presso la sala d’attesa mammografie, si svolgerà il progetto “Arte & Scienza”, con presentazione dell’iniziativa “Arte e Scienza al Centro” a cura del Centro di Ricerca Fase 1.

Giovedì 12 marzo 2026, presso il Centro Prelievi (palazzina accoglienza piano terra), si terrà l’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia” dalle 9.30 alle 15.30, con misurazione della pressione arteriosa ed esame urine.

È inoltre previsto un evento formativo per operatori il 4 marzo alle ore 14.00 presso il Centro Congressi dell’Ospedale San Gerardo, dedicato al percorso multidisciplinare sul carcinoma anale HPV-correlato.

Tutte le informazioni sono disponibili e in aggiornamento sul sito ufficiale di ATS Brianza.