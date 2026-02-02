Giornata mondiale contro il cancro: ATS Brianza promuove gli screening per la diagnosi precoce

Screening mammografico (dal 1999): rivolto alle donne tra i 45 e i 74 anni, con inviti annuali per la fascia 45-49 e biennali per la fascia 50-74. Il tumore al seno colpisce una donna su otto nella vita, ma la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è oggi dell’87%.

Numeri adesioni: 109.505 donne invitate, 63.259 aderenti (57,76%).