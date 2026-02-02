Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione fondamentale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una delle principali cause di morte in Italia e nel mondo.
Giornata mondiale contro il cancro: ATS Brianza promuove gli screening per la diagnosi precoce
I programmi di screening promossi da ATS Brianza rivestono un ruolo centrale nelle strategie di prevenzione, offrendo strumenti efficaci per intercettare i tumori e altre malattie in stadio iniziale, con il vantaggio di aumentare le possibilità di guarigione e ridurre la mortalità.
Gli screening sul territorio di Monza e Lecco
ATS Brianza offre diversi programmi di screening sul territorio delle province di Monza e Lecco:
-
Screening mammografico (dal 1999): rivolto alle donne tra i 45 e i 74 anni, con inviti annuali per la fascia 45-49 e biennali per la fascia 50-74. Il tumore al seno colpisce una donna su otto nella vita, ma la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è oggi dell’87%.
Numeri adesioni: 109.505 donne invitate, 63.259 aderenti (57,76%).
-
Screening per il cancro del colon-retto (dal 2005): rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, con inviti biennali. Permette di individuare polipi o adenomi prima della degenerazione tumorale, riducendo la mortalità del 20%.
Numeri adesioni: 210.690 persone invitate, 87.688 aderenti (41,61%).
-
Screening per il tumore della cervice uterina (dal 2022): rivolto a donne tra i 25 e i 29 anni non vaccinate HPV e tra i 30 e i 64 anni per test HPV-DNA, con richiamo triennale o quinquennale.
Numeri adesioni: 77.836 donne invitate, 40.951 aderenti (52,61%).
-
Screening HCV (epatite C) (dal quarto trimestre 2022): rivolto alle coorti 1969-1989, con adesione finora di circa 60.000 cittadini.
-
Screening del tumore alla prostata (dal novembre 2024): rivolto agli uomini nati dal 1970 in poi, con possibilità di partecipare fino ai 70 anni.
Numeri adesioni al 31 dicembre 2025: 1.394 assistiti, di cui 852 completato il percorso, 542 in corso o in attesa di esiti.
L’invito del Direttore Generale
Paola Palmieri, Direttore Generale di ATS Brianza, sottolinea:
“Il grande vantaggio dei programmi di screening è intercettare i tumori in stadio iniziale, permettendo interventi precoci e migliori prognosi. Invito tutti coloro che ricevono l’invito ad aderire: lo screening può salvarvi la vita!”
Come prenotare
Per lo screening mammografico è possibile fissare, modificare o annullare un appuntamento tramite il portale regionale Prenota Salute alla voce “Prenota screening Mammografico”.
Per tutti gli altri screening è possibile gestire gli appuntamenti compilando questo form.