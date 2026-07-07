Con l’arrivo della stagione della raccolta dei funghi spontanei torna l’attenzione sulla sicurezza alimentare. ATS Brianza richiama infatti i cittadini alla massima prudenza e invita a consumare esclusivamente funghi sottoposti al controllo di personale qualificato, per evitare il rischio di intossicazioni e avvelenamenti anche gravi.

Attraverso l’Ispettorato Micologico del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), presente con diverse sedi sul territorio, ATS Brianza mette gratuitamente a disposizione dei cittadini un servizio di verifica e certificazione della commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti o ricevuti in dono e destinati all’autoconsumo.

Il controllo viene effettuato da Micologi qualificati, in grado di riconoscere le diverse specie fungine e individuare eventuali esemplari tossici, non commestibili, deteriorati o non adatti al consumo. Un passaggio fondamentale perché, sottolinea ATS Brianza, non esistono metodi «fai da te» realmente affidabili per distinguere un fungo commestibile da uno velenoso: solo una valutazione specialistica può garantire sicurezza.

Funghi, scatta l’allerta di ATS Brianza: «Consumate solo quelli controllati»

I numeri del 2025 confermano l’importanza del servizio. Nel corso dell’anno il SIAN di ATS Brianza ha effettuato 189 controlli su funghi portati dai cittadini, esaminando complessivamente oltre 261 chilogrammi di prodotto. Di questi, più di 82 chilogrammi sono stati confiscati perché risultati tossici, non commestibili, alterati o comunque non idonei al consumo. In pratica, quasi un fungo su tre tra quelli controllati è risultato non sicuro.

Sempre nel 2025 sono stati inoltre registrati cinque episodi di sospetta intossicazione da funghi nei territori di Lecco, Desio e Vimercate, che hanno coinvolto complessivamente otto persone. In diversi casi le problematiche sono state ricondotte al consumo di funghi spontanei non correttamente identificati, conservati o preparati prima della cottura.

Per questo motivo i Micologi del SIAN invitano raccoglitori ed eventuali destinatari di funghi regalati a rivolgersi sempre all’Ispettorato Micologico prima di consumarli.

I funghi sono alimenti particolarmente delicati e deperibili: devono essere trasportati in contenitori rigidi e aerati, conservati in luoghi freschi o refrigerati, consumati in tempi brevi e sottoposti a un’adeguata cottura. Alcune specie richiedono inoltre specifici trattamenti preliminari, mentre le tossine presenti nei funghi più pericolosi non vengono eliminate né dalla cottura né dall’essiccazione.

Tra le principali raccomandazioni degli esperti:

non consumare funghi in caso di dubbio sulla loro identificazione;

evitare il consumo di funghi crudi o poco cotti;

non somministrarli a bambini piccoli, donne in gravidanza, anziani o persone con particolari condizioni di salute;

rivolgersi subito al Pronto Soccorso in presenza di sintomi sospetti dopo il consumo, conservando eventuali residui dei funghi mangiati.

Il servizio gratuito dell’Ispettorato Micologico

L’accesso al controllo micologico avviene esclusivamente su appuntamento telefonico presso le sedi territoriali.

A Monza, in via De Amicis 17, è possibile contattare il servizio ai numeri 039 2384640 e 039 2384767.

A Desio, in via Novara 3, il riferimento è 0362 304885.

A Usmate Velate, presso il Centro Polivalente di via Roma 85, i numeri sono 039 6288028 e 039 6288029.

Nel territorio lecchese sono attive le sedi di Bellano, in via Papa Giovanni XXIII 15 (0341 822128), e di Oggiono, in via I Maggio 21 (0341 482850).

ATS Brianza rinnova quindi l’invito alla prudenza: il controllo micologico è un servizio gratuito, rapido e indispensabile per proteggere la salute dei cittadini e delle loro famiglie durante la stagione dei funghi.