Le immagini di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare saranno consultabili e scaricabili dal Fascicolo sanitario elettronico. Accesso anche per i professionisti autorizzati agli esami effettuati in altre strutture lombarde.

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Le immagini degli esami diagnostici direttamente sul Fascicolo sanitario elettronico, senza dover più ritirare CD o altri supporti fisici. Anche l’ASST di Lecco aderisce al VNA (Vendor Neutral Archive) regionale, il sistema che permette di raccogliere e consultare online le immagini prodotte dalle strutture sanitarie lombarde.

Esami diagnostici online, addio ai CD: l’ASST di Lecco attiva il nuovo servizio

Il servizio è attivo da qualche giorno e, nella prima fase, riguarda gli esami ambulatoriali di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare. I cittadini potranno visualizzare e scaricare le immagini associate ai propri referti accedendo al Fascicolo sanitario elettronico con le consuete credenziali digitali. I file potranno poi essere condivisi con specialisti e altri professionisti sanitari, senza la necessità di avere a disposizione un supporto fisico.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso da Regione Lombardia per realizzare un archivio unico regionale delle immagini diagnostiche, conservate in formato standard DICOM. Un sistema che punta a rendere più semplice e immediata la circolazione delle informazioni sanitarie tra le diverse strutture.

I vantaggi riguardano anche i professionisti autorizzati, che potranno consultare le immagini degli esami effettuati dai pazienti in altre strutture lombarde già collegate al VNA. Questo consentirà di confrontare accertamenti precedenti, disporre di un quadro clinico più completo e limitare la ripetizione di esami già eseguiti.

Le immagini saranno disponibili nel Fascicolo sanitario elettronico tre giorni dopo la pubblicazione del referto. L’intervallo è stato previsto dall’ASST di Lecco per consentire eventuali verifiche e correzioni prima che gli esami diventino consultabili online.

Per accedere al servizio bisogna entrare nel Fascicolo sanitario elettronico, aprire la sezione «Visualizza e ritira» e selezionare il referto desiderato. Attraverso il viewer online dedicato sarà possibile visualizzare le immagini, ingrandirle e scaricarle nel formato diagnostico standard.

Quello attivato è il primo passaggio di un percorso destinato ad ampliarsi: dopo Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, il servizio sarà progressivamente esteso ad altre attività e specialità cliniche.

Per informazioni e assistenza sono disponibili le guide e le FAQ del Fascicolo sanitario elettronico oppure il Contact Center di Regione Lombardia, al numero verde 800 030 606.