È in corso in Lombardia il previsto incremento stagionale delle infezioni respiratorie acute, con un aumento degli accessi ai Pronto Soccorso e un’elevata circolazione dei virus influenzali. Il quadro epidemiologico, monitorato attraverso il sistema di sorveglianza RespiVirNet, ha portato Regione Lombardia ad attivare la fase di “Attivazione PS” del Piano epidemico regionale, rafforzando l’organizzazione dei servizi sanitari e la capacità di risposta del sistema.

Aumento delle infezioni respiratorie: attivato il Piano epidemico regionale. Hotspot infettivologico a Lecco

Secondo i dati RespiVirNet, nella settimana compresa tra il 1° e il 7 dicembre l’incidenza complessiva delle infezioni respiratorie acute è stata pari a 14,3 casi ogni 1.000 assistiti. Nello stesso periodo si è registrato un incremento degli accessi ai Pronto Soccorso, passati da 74.148 a 78.462, di cui il 13,35% riconducibile a sindromi respiratorie.

Alla luce dell’andamento epidemiologico e del maggiore afflusso nei Pronto Soccorso, Regione Lombardia ha disposto il rafforzamento della risposta del Servizio sanitario regionale, con il potenziamento dei laboratori di diagnosi e controllo delle infezioni respiratorie, la riorganizzazione dei percorsi di dimissione e di assistenza territoriale, e una particolare attenzione rivolta alle persone anziane e fragili.

Tra i virus influenzali attualmente in circolazione risulta predominante il ceppo H3N2. Prosegue parallelamente la campagna vaccinale antinfluenzale, che in Lombardia ha già superato 2,1 milioni di dosi somministrate, un dato superiore al totale della scorsa stagione. La vaccinazione è gratuita ed è disponibile per tutta la popolazione.

Con l’attivazione del Piano epidemico regionale, le strutture sanitarie sono inoltre chiamate a rafforzare l’organizzazione dei Pronto Soccorso e ad aggiornare le informazioni sui servizi dedicati presenti sul territorio. Entro il 19 dicembre 2025 sarà completata l’attivazione degli hotspot infettivologici (uno dei quali a Lecco), punti di riferimento per la gestione delle sindromi respiratorie e influenzali, accessibili tramite il contatto con il numero 116117.

“La vaccinazione – ha ribadito l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – resta uno strumento fondamentale di prevenzione, soprattutto in una fase di incremento stagionale delle infezioni respiratorie. Continuiamo a invitare i cittadini ad aderire alla campagna, in particolare le persone più fragili”.