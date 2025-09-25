Dal 1° ottobre 2025 prende il via nella ASST di Lecco e in tutta la Regione Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita, rivolta a tutta la popolazione, ma in particolare agli over 60, alle persone con patologie croniche, alle donne in gravidanza, ai bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni e ai lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato.

ASST Lecco: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/2026

Ogni anno l’influenza colpisce milioni di persone, non è una malattia grave di per sé, ma può essere particolarmente pericolosa per coloro che hanno un sistema immunitario meno efficiente, come appunto gli anziani e le persone con malattie croniche.

La vaccinazione rappresenta quindi un elemento chiave nella prevenzione delle possibili complicanze dell’influenza, per le persone più a rischio.

A partire dal 13 ottobre, l’offerta della vaccinazione gratuita sarà rivolta a tutti i cittadini, perché vaccinarsi riduce il rischio di contagio e aiuta a limitare la diffusione del virus, proteggendo sé stessi, ma anche le persone più fragili della comunità.

Si potrà accedere alla vaccinazione rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.

La vaccinazione sarà inoltre offerta presso le Farmacie del territorio aderenti alla campagna e nei Centri Vaccinali di riferimento. In questi casi, è possibile prenotarsi online accedendo al portale regionale PrenotaSalute all’indirizzo https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.

Per maggiori info: https://www.wikivaccini.regione.lombardia.it/wps/portal/site/wikivaccini