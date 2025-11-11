ASST Lecco: Agostoni, Polo Friz e Scopinaro i tre nuovi Direttori

L’ASST di Lecco ha nominato tre nuovi Direttori di Struttura Complessa: si tratta di Costanza Agostoni, alla guida della Struttura Complessa Rete delle Dipendenze, Hernan Emilio Francisco Polo Friz, nuovo Direttore della Struttura Complessa di Medicina Generale, ed Eugenio Scopinaro, nominato Direttore della Struttura Complessa Dipartimento Cure Primarie.

Costanza Agostoni, classe 1968, dopo oltre venticinque anni nel sistema sanitario lecchese, è diventata Direttore della Rete delle Dipendenze, di cui da tempo era responsabile facente funzione. La struttura si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso di sostanze psicoattive legali e illegali e delle addiction comportamentali, rivolgendosi sia alle persone colpite sia alle loro famiglie. Alla Rete dipendenze afferiscono i SERT (droghe e tabacco) e i NOA (alcol e gioco d’azzardo) di Lecco e Merate.

Hernan Emilio Francisco Polo Friz, classe 1968, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Nazionale di Cordoba (Argentina), specializzandosi poi in medicina interna e cardiologia. Dopo i primi anni di carriera presso il DEA di Merate (2003-2007), è approdato in ASST Brianza, dove dal 2018 ha diretto la URC Cardiometabolica con Alta Specializzazione nella patologia cardiovascolare. Tra il 2003 e il 2020 è stato professore a contratto del Corso di Laurea specialistica in Biostatistica e Statistica Sperimentale presso l’Università Milano Bicocca. Dal 2019 al 2021 ha collaborato con la Fondazione Smith Kline di Verona come membro ad honorem del gruppo nazionale di lavoro “Intelligenza artificiale, sanità e ricerca biomedica” in qualità di medico esperto in Digital Health.

A ricoprire il ruolo di Direttore del Dipartimento Cure Primarie è stato nominato Eugenio Scopinaro, classe 1965. Tra i suoi compiti principali, la gestione dei rapporti con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, la collaborazione a sperimentazioni innovative per la presa in carico della cronicità e lo sviluppo della medicina proattiva, anche tramite telemedicina. Si occuperà inoltre dell’organizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale.

Le nuove nomine rappresentano un passo importante per garantire continuità, qualità e innovazione nei servizi sanitari offerti alla comunità lecchese, valorizzando le competenze professionali maturate all’interno e all’esterno dell’Azienda.