È una storia che unisce automazione e sartorialità quella di Satech Safety Technology Spa, azienda leader nei sistemi modulari di protezione per macchine industriali. Fondata a Merate nel 2000, dal 2020 è presente anche a Bulciago, in via Conte Taverna.

Satech Safety Technology Spa, automazione e sartorialità industriale

Nel settore delle protezioni industriali, integrare l’efficienza della produzione automatizzata con la capacità di adattarsi alle specificità di ogni impianto non è semplice. Satech ha costruito la propria identità proprio su questo equilibrio: da un lato linee altamente automatizzate, capaci di garantire continuità produttiva e grandi volumi; dall’altro realizzazioni customizzate, progettate sulle esigenze reali degli operatori e dei contesti di utilizzo. Un equilibrio industriale e progettuale che accompagna da sempre l’evoluzione dell’azienda, attiva anche a livello internazionale. «È proprio da questo equilibrio tra automazione e sartorialità che nasce il nostro approccio – spiega Giovanni Camusso, Sales & Marketing Director di Satech –. Le nostre soluzioni non si limitano a rispondere agli obblighi normativi, ma sono strumenti di lavoro che contribuiscono concretamente all’aumento della produttività e alla semplificazione dei processi».

Dalle origini alla leadership globale

Satech nasce come impresa padronale dall’unione di tre soci con competenze diverse: imprenditoriali, comm erciali e ingegneristiche. L’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: creare in Italia il primo modello industriale per la produzione di ripari per macchine e robotica, in un mercato dominato esclusivamente da soluzioni artigianali. Un’ intuizione vincente che ha permesso all’azienda di conquistare rapidamente quote di mercato rilevanti, diventando pioniera di un intero settore. A 25 anni dalla fondazione, Satech è oggi leader del mercato italiano e rientra tra le prime cinque aziende al mondo nel settore della protezione perimetrale industriale.

Numeri, organizzazione e tecnologia

Nel 2024 il fattur ato ha raggiunto i 39 milioni di euro, sostenuto da una struttura produttiva moderna e da una filiera interna estremamente efficiente. mL’azienda conta oltre 150 dipendenti ed è dotata di linee di produzione completamente automatizzate, con una capacità produttiva pari a un pannello ogni 28 secondi. Satech gestisce internamente tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla spedi zione, sviluppando oltre 30.000 progetti l’anno per clienti in più di 40 Paesi. L’organizzazione aziendale è solida, con ruoli chiari e processi consolidati, ma mantiene una flessibilità operativa che consente di rispondere a un mercato in continua evoluzione. L’età media relativamente bassa della dirigenza ha favorito l’adozione di tecnologie avanzate, la digitalizzazione dei processi e l’espansione commerciale internazionale. La governance è supportata da un Modello Organizzativo 231, a garanzia di trasparenza, responsabilità e conformità normativa.

Uno sguardo al futuro

Satech si conferma una realtà giovane, dinamica e orientata all’innovazione. «Nei prossimi anni continueremo a investire in tecnologia e a rafforzare la nostra rete commerciale – conclude Giovanni Camusso –. Il nostro obiettivo è consolidare il ruolo di Satech come fornitore di riferimento nella sicurezza industriale. Non puntiamo solo alla conformità alle normative come la EN ISO 14120 o la EN ISO 13857, ma a soluzioni che ottimizzino costi, tempi di installazione e adattabilità. Per noi l’innovazione deve essere concreta, accessibile e davvero utile a chi lavora in produzione».

Questa è, secondo Satech, la vera chiave del successo