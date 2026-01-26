Satech Safety Technology Spa, automazione e sartorialità industriale

BUSINESS PMI

È una storia che unisce automazione e sartorialità quella di Satech Safety Technology Spa, azienda leader nei sistemi modulari di protezione per macchine industriali. Fondata a Merate nel 2000, dal 2020 è presente anche a Bulciago

Bulciago · 26/01/2026 alle 16:15

È una storia che unisce automazione e sartorialità quella di Satech Safety Technology Spa, azienda leader nei sistemi modulari di protezione per macchine industriali. Fondata a Merate nel 2000, dal 2020 è presente anche a Bulciago, in via Conte Taverna.

 Nel settore delle protezioni industriali, integrare l’efficienza della produzione automatizzata con la capacità di adattarsi alle specificità di ogni impianto non è semplice. Satech ha costruito la propria identità proprio su questo equilibrio: da un lato linee altamente automatizzate, capaci di garantire continuità produttiva e grandi volumi; dall’altro realizzazioni customizzate, progettate sulle esigenze reali degli operatori e dei contesti di utilizzo. Un equilibrio industriale e progettuale che accompagna da sempre l’evoluzione dell’azienda, attiva anche a livello internazionale. «È proprio da questo equilibrio tra automazione e sartorialità che nasce il nostro approccio – spiega Giovanni Camusso, Sales & Marketing Director di Satech –. Le nostre soluzioni non si limitano a rispondere agli obblighi normativi, ma sono strumenti di lavoro che contribuiscono concretamente all’aumento della produttività e alla semplificazione dei processi».

Dalle origini alla leadership globale

Satech nasce come impresa padronale dall’unione di tre soci con competenze diverse: imprenditoriali, commerciali e ingegneristiche. L’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: creare in Italia il primo modello industriale per la produzione di ripari per macchine e robotica, in un mercato dominato esclusivamente da soluzioni artigianali. Un’intuizione vincente che ha permesso all’azienda di conquistare rapidamente quote di mercato rilevanti, diventando pioniera di un intero settore. A 25 anni dalla fondazione, Satech è oggi leader del mercato italiano e rientra tra le prime cinque aziende al mondo nel settore della protezione perimetrale industriale.

Numeri, organizzazione e tecnologia

Nel 2024 il fatturato ha raggiunto i 39 milioni di euro, sostenuto da una struttura produttiva moderna e da una filiera interna estremamente efficiente. mL’azienda conta oltre 150 dipendenti ed è dotata di linee di produzione completamente automatizzate, con una capacità produttiva pari a un pannello ogni 28 secondi. Satech gestisce internamente tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla spedizione, sviluppando oltre 30.000 progetti l’anno per clienti in più di 40 Paesi. L’organizzazione aziendale è solida, con ruoli chiari e processi consolidati, ma mantiene una flessibilità operativa che consente di rispondere a un mercato in continua evoluzione. L’età media relativamente bassa della dirigenza ha favorito l’adozione di tecnologie avanzate, la digitalizzazione dei processi e l’espansione commerciale internazionale. La governance è supportata da un Modello Organizzativo 231, a garanzia di trasparenza, responsabilità e conformità normativa.

Uno sguardo al futuro

Satech si conferma una realtà giovane, dinamica e orientata all’innovazione. «Nei prossimi anni continueremo a investire in tecnologia e a rafforzare la nostra rete commerciale – conclude Giovanni Camusso –. Il nostro obiettivo è consolidare il ruolo di Satech come fornitore di riferimento nella sicurezza industriale. Non puntiamo solo alla conformità alle normative come la EN ISO 14120 o la EN ISO 13857, ma a soluzioni che ottimizzino costi, tempi di installazione e adattabilità. Per noi l’innovazione deve essere concreta, accessibile e davvero utile a chi lavora in produzione».

Questa è, secondo Satech, la vera chiave del successo

