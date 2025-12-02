Dal 1945, un punto di riferimento per imprenditori, aziende e famiglie del territorio lecchese, tra innovazione, cultura d’impresa e relazioni umane.

Se c’è un filo rosso che attraversa la storia economica del territorio lecchese, è sicuramente quello che lega le imprese artigiane a Confartigianato Imprese Lecco. Dal 1945, l’associazione è stata una presenza costante, spesso silenziosa ma fondamentale, accanto alle aziende e alle persone che hanno contribuito a costruire la forza produttiva della provincia. Un percorso lungo ottant’anni che non si è limitato a fornire servizi, ma ha alimentato una vera e propria cultura dell’impresa, fatta di coraggio, innovazione e relazioni umane. Sin dagli inizi, Confartigianato ha scelto di crescere insieme alle imprese, leggendo i cambiamenti del mercato, interpretando bisogni e trasformazioni sociali, e costruendo una rete di competenze capace di rispondere in maniera concreta e immediata alle esigenze del territorio.

Confartigianato Imprese Lecco: ottant’anni di storia, competenze e futuro condiviso

Nel tempo, questa vocazione si è tradotta in un sistema ampio e strutturato di supporti, che oggi rappresenta un punto di riferimento essenziale per migliaia di imprenditori artigiani, per le loro aziende e per le loro famiglie. «Oggi – spiega la presidente Ilaria Bonacina – la nostra associazione è un vero ecosistema, capace di accompagnare l’imprenditore in ogni fase della sua attività: dall’avvio dell’impresa alla gestione quotidiana, fino alla pianificazione del futuro». Una definizione che descrive bene la natura profondamente evolutiva di Confartigianato Lecco.

Le imprese che vi si avvicinano trovano infatti un interlocutore preparato e attento, in grado di affiancarle tanto nelle questioni amministrative, fiscali e contrattuali, quanto nella gestione del personale, nell’accesso al credito o nell’intercettare opportunità di finanziamento. Ma il valore reale emerge nella capacità di trasformare le soluzioni tecniche in percorsi di crescita, costruiti su misura e orientati al lungo periodo. Parallelamente, l’associazione ha scelto di investire in innovazione e sviluppo delle competenze, convinta che la competitività non sia una condizione statica, ma un obiettivo da coltivare nel tempo.

Per questo, accanto ai servizi tradizionali, trovano spazio attività formative, consulenze sulla digitalizzazione, progetti di innovazione tecnologica e iniziative di internazionalizzazione. Un impegno pensato per aiutare le imprese a intercettare nuove opportunità e affrontare mercati sempre più complessi, con strumenti adeguati e personale qualificato. «Ogni servizio – sottolinea Bonacina – è pensato per aiutare le imprese a crescere in modo sostenibile, valorizzando il capitale umano e rafforzando le competenze».

È una scelta culturale prima ancora che organizzativa: investire in conoscenza per garantire al territorio continuità, qualità e prospettiva. Ma Confartigianato Lecco non è solo lavoro, regolamenti e supporto tecnico. L’associazione ha mantenuto negli anni un’attenzione costante alla dimensione umana dell’impresa, consapevole che dietro ogni partita IVA ci sono famiglie, desideri, fragilità e ambizioni personali.

Per questo, attraverso servizi dedicati come Caaf e Patronato, offre risposte ai bisogni individuali e familiari: assistenza previdenziale, tutela, orientamento, supporto al welfare, ricerca del personale. Un approccio di prossimità, che unisce la dimensione professionale e quella privata, trasformando l’organizzazione in un punto d’appoggio concreto per chi vive il lavoro non solo come responsabilità economica, ma come progetto di vita.

L’80° anniversario dell’associazione rappresenta così un traguardo importante, ma soprattutto un momento di riflessione e rilancio. Non una celebrazione autoreferenziale, ma l’occasione per riaffermare un impegno che dura da decenni: essere al fianco delle imprese con professionalità, visione e responsabilità sociale. «È un modo – afferma Bonacina – per ribadire con orgoglio la nostra vocazione: sostenere gli imprenditori ogni giorno, con una relazione basata sull’ascolto, sulla fiducia e sulla capacità di trovare soluzioni concrete. Più forti. Insieme».

Guardando al futuro, Confartigianato Imprese Lecco continuerà a costruire reti, sviluppare progetti, favorire innovazione e sostenibilità, contribuendo al benessere economico e sociale del territorio. Perché la storia di un’impresa non è fatta solo di numeri, ma di persone che scelgono di mettersi in gioco, e di comunità che decidono di accompagnarle lungo il cammino. E in questa storia, fatta di lavoro, valori e futuro condiviso, Confartigianato Lecco è pronta a scrivere ancora molte pagine.