Business Pmi: le imprese lecchesi che scelgono di mettersi in vetrina. Industrie storiche che rappresentano un punto di riferimento per il territorio, ma anche realtà più giovani capaci di ottenere risultati significativi in pochi anni. È questo il mosaico imprenditoriale raccontato da Business PMI – Il magazine delle 500 PMI di Lecco e provincia, uno spazio pensato per dare visibilità alle aziende con meno di 50 milioni di fatturato che hanno deciso di raccontarsi e di aprirsi a nuove opportunità di crescita.

Business Pmi: le imprese lecchesi che scelgono di mettersi in vetrina

Il volume si propone come un’occasione concreta per quegli imprenditori che intendono far conoscere la propria storia, valorizzare prodotti e servizi, mettere in luce competenze ed eccellenze spesso poco note al grande pubblico. Raccontarsi significa infatti aumentare la propria riconoscibilità, rafforzare il posizionamento sul mercato e, soprattutto, creare nuove possibilità di relazione e di sviluppo commerciale, anche oltre i confini locali.

Sono numerose le imprese lecchesi che hanno scelto di mettersi in vetrina all’interno del magazine. Tra queste Astebook, BCC Valle del Lambro, la Clinica San Martino, Editoria Grafica Colombo, Energy Saving, Fidilink, Sas Engineering and Planning, Satech Safety Technology, Spazio Tecnico, Studio legale Notaro, Tenax, Unicar e Varo.

Un campione eterogeneo che ben rappresenta la varietà e la vitalità del tessuto produttivo lecchese. Delle 500 aziende analizzate nel magazine, molte festeggiano traguardi importanti: 40, 50 o addirittura 60 anni di attività. In diversi casi si tratta di imprese giunte alla seconda, terza o persino quarta generazione imprenditoriale, a testimonianza di una continuità che è sinonimo di solidità, visione e capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato.

La longevità è infatti uno degli indicatori più significativi della qualità di un’impresa. Non è raro trovare, tra le aziende selezionate, realtà fondate nei primi anni del Novecento, capaci di attraversare decenni di trasformazioni economiche e sociali mantenendo un ruolo centrale nel territorio.

Accanto a queste storie consolidate, emerge con forza anche la spinta imprenditoriale più recente. In provincia di Lecco la voglia di fare impresa non si è mai fermata: ben 71 delle 500 aziende analizzate sono nate dopo il 2010 e già oggi generano complessivamente un fatturato superiore ai 780 milioni di euro. Ancora più sorprendente il dato relativo alle imprese fondate dal 2020 in poi: 19 realtà che, in pochi anni, hanno raggiunto un fatturato complessivo di oltre 242 milioni di euro.

Numeri che raccontano un territorio dinamico, capace di rinnovarsi e di attrarre nuove iniziative imprenditoriali senza perdere il legame con la propria tradizione. Business PMI – Lecco si conferma così non solo come una fotografia dell’economia locale, ma come uno strumento per valorizzare storie, competenze e visioni che contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del territorio.