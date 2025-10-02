Villa Locatelli: Paolo Lanfranchi nuovo capogruppo di “La Provincia – Territorio Bene Comune”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Lecco sulla questione del cambio della guardia a Villa Locatelli che vede Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago, nuovo capogruppo di “La Provincia – Territorio Bene Comune”.

“Buon lavoro a Paolo Lanfranchi nuovo capogruppo di La Provincia – Territorio Bene Comune. Una decisione condivisa segno della buona collaborazione nella coalizione di centrosinistra, che va nella direzione di rappresentare al meglio le diverse sensibilità e voci che compongono il gruppo. Lanfranchi raccoglie il testimone da Felice Rocca, sindaco di Osnago, che ha guidato il gruppo in questi primi mesi di mandato, a cui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro fatto.

Con questo avvicendamento, il gruppo La Provincia – Territorio Bene Comune conferma la volontà di continuare un lavoro corale e inclusivo, rafforzando la propria presenza e il proprio contributo in Consiglio provinciale. Ora serve mettersi subito al lavoro dentro e fuori Villa Locatelli per dare un’amministrazione di centrosinistra alla Provincia di Lecco superando una frammentazione che tradisce il mandato che gli elettori hanno dato nei comuni del lecchese. Serve disponibilità, da parte di tutte le componenti del centrosinistra, a mettere davanti il progetto complessivo rispetto a rivendicazioni di parte. I risultati delle ultime tornate ci dicono che il centrosinistra unito può vincere. Diviso ottiene come unico risultato di consegnare il governo al centrodestra.

Noi siamo disponibili a fare la nostra parte per un progetto che parli ai bisogni dei lecchesi”.