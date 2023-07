Vertice sull'Autonomia, Piazza: "Cittadini e forze sociali chiedono le riforme"

“Quello di oggi, venerdì 21 luglio 2023, è stato un passaggio politicamente e istituzionalmente importante, oltre che dal grande valore simbolico. Il Consiglio regionale della Lombardia è stata una delle ‘officine’ in cui è stato costruito questo percorso verso l’autonomia differenziata delle Regioni”. Lo ha detto il sottosegretario all’Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, che ha chiuso con un lungo intervento tecnico la giornata di audizione del ministro per gli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli, intervenuto ai lavori delle commissioni congiunte Affari istituzionali ed Enti Locali e Autonomia e riordino delle autonomie locali del Pirellone.

Il referendim sull'Autonomia

In Lombardia, ha ricordato Piazza, “è stato celebrato, nel 2017, un referendum dove 3 milioni di cittadini si sono espressi in maniera inequivocabile per l’autonomia. Qui – ha sottolineato – siamo stati capaci di lavorare sulla riforma con un confronto pragmatico fra le forze politiche e le realtà sociali”.

Riprendere il dialogo

Un dialogo che negli ultimi mesi, ha osservato l’esponente della Giunta Fontana, “purtroppo è stato ‘sporcato’ da un approccio troppo ideologico da parte di alcuni partiti. Credo – ha affermato – si debba tornare ad affrontare la questione in materia seria, perché sono i portatori di interesse, i cittadini e le imprese, chi vive fuori dal ‘palazzo’, a chiedercelo. Dal territorio – ha sottolineato Piazza – arriva forte la richiesta di andare verso l’autonomia e il regionalismo differenziato per poter leggere e dare risposte ai bisogni da più vicino”.

Il lavoro in corso sull'Autonomia

Piazza ha quindi relazionato circa il grande lavoro in corso all’interno della Giunta per proseguire sulla riforma autonomista. “Stiamo facendo una ricognizione delle funzioni e delle materie che sono state oggetto delle richieste del 2018-2019 avanzate al governo”. Inoltre, ha proseguito, “stiamo portando avanti un ragionamento con gli stakeholder per capire quali siano gli strumenti migliori per proseguire il percorso avviato”.

Il confronto con gli enti locali

Infine il sottosegretario ha rispedito al mittente le accuse relative al rischio che l’autonomia possa portare a una sorta di un ‘neo-centralismo regionale’. “E’ la storia stessa di Regione Lombardia – ha fatto presente Piazza – a dire che ciò non è possibile. Questa – ha evidenziato – una Regione che da sempre delega il più possibile agli altri Enti del sistema delle autonomie. Ne è prova anche l’accordo siglato con ANCI e UPL qualche anno fa, a sancire ulteriormente la volontà di devolvere a Comuni e Province le nuove competenze che verranno attribuite alla Regione”.