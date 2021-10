Elezioni amministrative in 21 paesi lecchesi, superato il quorum nei Comuni monolista - AFFLUENZA ALLE 23

Lecchesi al voto

L'affluenza è ovunque in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: AGGIORNAMENTO CON L'AFFLUENZA DELLE 23 L'affluenza, con una media provinciale del 47%, è ovunque in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa (64,96%), ma in tutti i Comuni monolista (Pescate, Garlate, Santa Maria Hoè e Viganò) è stato superato il quorum 40% dei votanti necessario rendere valevole l'elezione (i candidati sindaci Dante De Capitani, Beppe Conti, Efrem Brambilla e Fabio Bertarini, però - lo ricordiamo - per indossare la fascia tricolore dovranno ottenere la metà più uno dei voti a proprio favore). Sono questi i principali dati che emergono analizzando le percentuali di voto nei 21 Comuni lecchesi dove oggi, domenica 3 ottobre, si è votato tra le 7 e le 23. Cesana, Cremeno, Montevecchia, Perledo, Santa Maria e Varenna i paesi dove si è espressa più della metà degli aventi diritto. L'affluenza più bassa in assoluto è stata registrata a Viganò che come detto, per poco ha superato la soglia del fatidico 40%. Lunedì 4 ottobre alle 7 seggi di nuovo aperti e si voterà sino alle 15. Ad urne chiuse partiranno le operazioni di spoglio che potrete seguire in diretta su Primalecco.it

AGGIORNAMENTO CON L'AFFLUENZA DELLE 19

La percentuale di affluenza alle urne nei 21 comuni del Lecchese è del 41,21% (nelle scorso elezioni era al 53,65%). In tre dei quattro comuni dove si è presentato un solo candidato Garlate - Pescate e Viganò il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, necessario per la convalida delle elezioni, al momento non è stato ancora è stato superato. Nel quarto, Santa Maria Hoè invece, si è già recato alle urne il 46,37. Ora all'aspirante sindaco Efrem Brambilla non resta che sperare di aver raccolto almeno la metà più uno dei voti a suo favore. Il Comune dove si è votato di più è Cesana Brianza, seguito da Varenna, entrambi vicini al 50%. Quello dove le urne sono state meno frequentate è Pescate.

Ecco il dettaglio per ogni Comune:

AGGIORNAMENTO CON L'AFFLUENZA DELLE 12

La percentuale di affluenza alle urne nei 21 comuni del Lecchese è del 15,50% (nelle scorso elezioni era al 21,68%). Il dettaglio per ogni Comune:

BARZANO' 14,14%

14,14% BELLANO 19,66%

19,66% BRIVIO 15,23%

15,23% CERNUSCO LOMBARDONE 14,79%

14,79% CESANA BRIANZA 19,49%

19,49% COLICO 14,23%

14,23% CRANDOLA VALSASSINA 18,75%

18,75% CREMENO 17,11%

17,11% GALBIATE 15,28%

15,28% GARLATE 16,65%

16,65% MONTEVECCHIA 17,50%

17,50% MORTERONE 44,44%

44,44% NIBIONNO 15,24%

15,24% OLGIATE MOLGORA 15,56%

15,56% OLGINATE 14,86%

14,86% PERLEDO 18,70%

18,70% PESCATE 14,71%

14,71% SANTA MARIA HOE' 16,33%

HOE' 16,33% SIRTORI 19,27%

19,27% VARENNA 20,28%

20,28% VIGANO' 16,08%

Ha votato anche Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè. È candidato per il secondo mandato senza avversari, la sua è l'unica lista in corsa.

Ha già fatto il sui dovere di elettore anche il sindaco uscente di Bellano Antonio Rusconi.

Elezioni comunali 2021, anche nel Lecchese le urne sono aperte. I cittadini di 21 Comuni del nostro territorio sono chiamati a eleggere i nuovi sindaci e i componenti dei rispettivi Consigli. Bellano, Colico, Varenna, Perledo i comuni al voto sul Lago; Cremeno, Crandola Valsassina, Morterone, quelli in Valsassina. C'è poi la sona dell'Olginatese con Olginate, Garlate e Pescate. E ancora Galbiate al voto dopo il commissariamento. In Brianza si vota a Barzanò, Cesana Brianza, Olgiate Molgora, Montevecchia, Nibionno, Brivio, Cernusco Lombardone, Santa Maria Hoè, Barzanò, Sirtori, Viganò.

Si vota oggi oggi domenica 3 ottobre 2021: i seggi hanno aperto alle 7 e si potrà esprimere la propria preferenza fino alle 23. Domani, lunedì 4 ottobre, seconda giornata di voto: dalle 7 alle 15. Poi sarà la volta dell'inizio dello spoglio, che potrete seguire in diretta sul nostro Primalecco.it Ma già da oggi pubblicheremo i primi dati legati alle affluenze, a partire dalle 12.

Chi può votare? E se ho perso la scheda? Serve il Green Pass?

Alle elezioni comunali 2021 potranno presentarsi al voto gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Ricordiamo che per votare sarà necessario presentarsi al seggio elettorale con documento d’identità e tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione, deterioramento o smarrimento di quest’ultima, l’elettore deve richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del Comune di residenza che la rilascerà al momento. In tempo di Covid le elezioni devono fare i conti anche con le norme anti-contagio ma per accedere al seggio non sarà obbligatorio il Green Pass. Tuttavia bisognerà indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare assembramenti e non recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è in quarantena.