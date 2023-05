Urne aperte: cinque Comuni al voto in provincia di Lecco. Alle 19 affluenza al 32,85%

Urne aperte dalle 8 di questa mattina in cinque Comune della provincia di Lecco: al voto oggi, domenica 14 maggio 2023 dalle 8 alle 23 e domani, lunedì 15 maggio dalle 8 alle 15 i cittadini di Calolziocorte, Ballabio, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone. Durante la giornata di oggi vi terremo aggiornati sull'affluenza alle urne mentre domani potrete seguire con noi lo spoglio in diretta per conoscere i nuovi sindaci e i nuovi componenti dei Consigli comunali.

Alle 19 affluenza al 32,85%

Alle 19 l'affluenza di votanti in provincia di Lecco è arrivata al 32,85%, sempre inferiore alla precedente tornata quado, al medesimo orario, era al 39.06%.

Come all'ora di pranzo resta Oliveto il Comune con la maggiore affluenza mentre il "fanalino di coda" è Robbiate.

Alle 12 affluenza al 12,58%

Alle 12 l'affluenza di votanti in provincia di Lecco si è attestata al 12.58%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando era arrivata al 17.36%.

Il paese dove al momento si è votato di più è Oliveto mentre l'affluenza più bassa si registra a Valvarrone.

Urne aperte: cinque Comuni al voto in provincia di Lecco

Partiamo dal comune più popoloso, Calolziocorte. Tre le liste in campo: quella di centrodestra che sostiene il sindaco uscente Marco Ghezzi, Cambia Calolzio che ha come candidato sindaco Diego Colosimo, e Calolziocorte bene comune che ha schierato Sonia Mazzoleni.

Tre le liste anche sa Oliveto Lario: a sfidare il primo cittadino uscente Bruno Polti e la sua lista “Oliveto Lario, Bruno Polti Sindaco” sono il suo ex vice Paolo Negri con il gruppo "Noi per Oliveto Lario” e Federico Gramatica con “Oliveto Futuro in Corso”.

Dal lago saliamo in Valsassina: a Ballabio la sfida sarà a due, tra l'ex sindaco Bruno Bussola (fino al commissariamento) di “Orgoglio Ballabiese” e lo sfidante Tranquillo Doniselli con “Ballabio Futura”

Una sfida a due verrà giocata anche a Robbiate dove in campo ci sono Marco Magni, espressione della maggioranza uscente "Continuità e progresso" e Alessandro Danza con "Cambia Robbiate".

Uno solo l'avversario di Luca Buzzella, candidato sindaco di Valvarrone, l'astensionismo. Perchè l'elezione sia valida è necessaria che il 40% degli aventi diritto al voto si rechi alle urne e la lista di Buzzella raccolga almeno il 50% dei voti validi