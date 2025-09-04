Dopo gli ingressi di Emilio Minuzzo e Simone Brigatti — il cui approdo nel partito meloniano ha suscitato non poche reazioni — Fratelli d’Italia Lecco può contare su una nuova iscritta: Anna Scola, storica figura di Forza Italia e già responsabile provinciale di Azzurro Donna, entra ufficialmente in FdI.

Un altro ingresso in Fratelli d’Italia: Anna Scola al Dipartimento Pari Opportunità

A Scola sarà affidata la guida del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche contro ogni forma di discriminazione, un ruolo che testimonia la credibilità e la solidità del progetto politico del partito nella provincia.

’ingresso di Anna Scola rappresenta un passaggio importante per il nostro partito. Anna, storica figura di Forza Italia e già responsabile provinciale di Azzurro Donna, ha scelto di condividere il percorso di Fratelli d’Italia, rafforzando la nostra presenza in Valle San Martino e assumendo la responsabilità del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche contro ogni forma di discriminazione. Siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva, valorizzando l’impegno per la parità di genere e la lotta contro ogni forma di discriminazione” ha commentato Alessandro Negri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco.

Anche Luca Liberi, responsabile Enti Locali di Fratelli d’Italia per la provincia di Lecco, ha espresso soddisfazione: “Siamo lieti di accogliere Anna Scola in Fratelli d’Italia: la sua esperienza sarà un valore aggiunto per il partito. A lei sarà affidato il Dipartimento Pari Opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione, certi del suo impegno e della sua competenza. La sua determinazione e il costante lavoro sul territorio rappresentano un esempio di militanza concreta e radicata.”

Dal canto suo, Anna Scola ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Alessandro Negri, Beppe Mambretti e tutta la squadra di Fratelli d’Italia per l’accoglienza ricevuta. Il mio ingresso è solo successivo di poche ore a quello dei consiglieri di Lecco Minuzzo e Brigatti. Dopo aver ascoltato il discorso di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, ho capito che Fratelli d’Italia stava veramente aprendo al mondo moderato, e gli ingressi di questi giorni ne sono la dimostrazione. Non avrei mai pensato mi fosse data l’opportunità di rappresentare un Dipartimento che tocca temi a me tanto cari e che mi sento cucito addosso. Non vedo l’ora di poter tornare a fare quello che mi piace: fare politica in mezzo alla gente.”