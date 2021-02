Oggi, giovedì 11 febbraio, è il giorno della verità, nel quale si capirà se il divieto di spostamento tra Regioni in scadenza lunedì prossimo (15 febbraio) sarà prorogato o se, al contrario, i cittadini italiani potranno tornare a spostarsi liberamente in lungo e in largo per il Paese.

Spostamenti tra le Regioni dal 15 febbraio? Oggi vertice con il Governo per decidere

La decisione definitiva verrà presa a margine di un vertice previsto tra i presidenti delle Regioni e il Governo uscente, durante il quale i governatori saranno chiamati a dare un parere sia formale che informale, come confermato dal governatore emiliano Stefano Bonaccini.

La posizione del Ministro della Salute Roberto Speranza è nota da tempo: rigorista, da sempre sulla linea della massima prudenza, sarebbe dell’idea di prorogare il divieto di spostamento tra Regioni, soprattutto alla luce della diffusione delle nuove varianti. Se non fino al 5 marzo (giorno in cui scadrà il Dpcm), almeno di una settimana o dieci giorni, cioè quelli necessari alla formazione del nuovo Governo Draghi, che sarà poi chiamato a decidere in merito.

Se i presidenti di regione si diranno favorevoli a una riapertura, il Consiglio dei Ministri potrebbe riunirsi nel fine settimana per decidere il da farsi e, in caso di via libera, da lunedì sarà nuovamente possibile spostarsi senza limitazioni. Ovviamente, purché si resti in zona gialla.