Salvini show dal palco della Lumbard Fest di Imbersago. Battesimo per Piazza candidato sindaco a Lecco

politica

La Lega Giovani di Lecco ha esposto uno striscione con la scritta «Forza Carlo!».

Una vigilia piuttosto movimentata, segnata da cartelli offensivi e manifesti strappati, ha preceduto tre giornate intense di appuntamenti per i militanti leghisti lecchesi. L’evento ha visto la partecipazione di assessori, consiglieri regionali, ministri, senatori e deputati della Lega, culminando sabato sera con l’arrivo del vicepremier Matteo Salvini.

Salvini show dal palco della Lumbard Fest di Imbersago

La Lumbard Fest – tradizionale appuntamento della Lega di Missaglia, quest’anno trasferito da Barzago al centro di Imbersago – si è svolta da venerdì 18 a domenica 20 luglio 2025. Il cambio di sede non ha frenato l’entusiasmo, attirando un folto pubblico di sostenitori e simpatizzanti. Sul palco, insieme al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, al deputato Fabrizio Cecchetti e al segretario provinciale Daniele Butti, Salvini ha affrontato numerosi temi: dal sostegno alle famiglie con figli autistici alle Olimpiadi invernali del 2026, fino al processo Open Arms e alle consuete questioni legate a immigrazione e sicurezza.

«Abbiamo varato un decreto per garantire sicurezza e mandare in carcere chi crea problemi, come le zingare che escono di prigione solo perché madri – ha dichiarato Salvini – Ce n’era una incinta undici volte... poi ci chiediamo perché nascono pochi bambini». Durante la serata non sono mancati riferimenti alla politica locale, in particolare alle elezioni comunali di Lecco del 2026 e al futuro del ponte San Michele.

L’ex sindaco Massimo Panzeri ha colto l’occasione per sottoporre al ministro delle Infrastrutture il tema del ponte di Paderno, ottenendo da lui un impegno a valutare con attenzione la questione, anche grazie alla presentazione di un rendering del progetto firmato dall’ingegner Giorgio De Cani, uno dei numerosi progetti emersi nel dibattito pubblico.

Battesimo per Piazza candidato sindaco a Lecco

In segno di sostegno alla candidatura a sindaco di Carlo Piazza, da poco ufficializzata, la Lega Giovani di Lecco ha esposto uno striscione con la scritta «Forza Carlo!». La manifestazione si è chiusa domenica con il Lumbard Dog Show, un evento cinofilo ideato da Debora Piazza di Brivio, recentemente nominata responsabile del Dipartimento per la tutela del benessere animale del partito.