“Retesalute è un bene prezioso per il territorio, ne auspichiamo fortemente il rilancio”

“Seguiamo le notizie a proposito della situazione finanziaria di Retesalute –e riteniamo obiettivo imprescindibile e prioritario il salvataggio dell’azienda. Retesalute è un bene prezioso per i territori meratese, casatese e oggionese, ogni giorno migliaia di nostri concittadini si avvalgono dei servizi erogati ed è un progetto ancora valido per il nostro territorio in quanto pienamente aderente alle necessità delle nostre realtà locali e per il contrasto a fragilità e nuove povertà.

Per queste ragioni il nostro sostegno al lavoro del CDA è pieno Fare chiarezza sulla situazione, mentre altri si occuperanno di accertare le responsabilità, salvare l’azienda e mettere a terra un piano di rilancio che metta in sicurezza l’azienda per il futuro sono i tre punti cardine su cui CDA e Sindaci sono impegnati e che noi, dall’esterno, sosteniamo. Con convinzione auspichiamo fortemente il rilancio di Retesalute”

Marinella Maldini, segretaria provinciale del PD lecchese