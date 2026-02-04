Referendum sulla riforma della magistratura, l’appello del Comitato lecchese “Società civile per il NO”. Riceviamo e pubblichiamo l’appello a firma del Comitato provinciale Lecco “Società civile per il NO nel referendum costituzionale” in merito alla prossima tornata elettorale in programma il 22 e 23 marzo prossimi.



“Noi cittadine e cittadini della provincia di Lecco invitiamo a votare NO al referendum per la riforma dell’ordinamento della magistratura perché:

l’autonomia della magistratura è una garanzia di equilibrio dei poteri dello Stato;

la creazione di Consigli Superiori della Magistratura (CSM) separati indebolisce questa autonomia;

questa riforma non è un atto isolato, ma si accompagna alle proposte di più potere al Governo sugli altri poteri dello Stato, a leggi che puniscono le forme di protesta pacifiche: così si indebolisce sempre più la democrazia;

si spendono più soldi per avere due CSM ma non si aumentano gli organici di magistrati e impiegati dei tribunali: così non si risponde alla richiesta dei cittadini di avere una giustizia più efficiente;

la nostra Costituzione può essere cambiata, ma non in questo modo: una riforma approvata senza un pieno coinvolgimento del Parlamento e negando i principi democratici della separazione e controllo reciproco dei poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura).

Invitiamo a sostenere le iniziative del Comitato Lecchese per il NO, costituito da: Anpi, Alleanza Verdi e Sinistra, Arci Comitato Lecco Sondrio, Cgil, Comitato per l’acqua pubblica, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Emergency Lecco e Merate, Forum Salute Mentale di Lecco, Giovani Democratici, Il coraggio della pace disarma, Legambiente Lecco, Libera, Lista civica Colico di tutti, Lista civica Colico più comunità, Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Telefono Donna, Unione Donne in Italia, prof. Stefano Sacco (a titolo personale, in qualità di appartenente a Pax Christi).

Il Comitato e l’appello sono aperti all’adesione di associazioni, personalità del mondo culturale e sociale e di singoli cittadini. Per aderire è possibile scrivere a: segreteria@anpilecco.it

Duccio Facchini, direttore di Altrəconomia;

Donato Di Santo, ex sottosegretario di Stato agli esteri del secondo governo Prodi

Viviana Guolo, ambientalista già presidente Arci Lecco

Angelo Faccinetto, giornalista e scrittore;

Giuseppe Amanti, già presidente Anpi Valsassina, ricercatore storico della Resistenza locale e degli Internati Militari Italiani (IMI);

Guido Alborghetti, deputato PCI e PDS dal 1976 al 1992;

Tomaso Regazzoni, dirigente CGIL Lombardia;

Manuela Lavelli, già professore ordinario di Psicologia dello sviluppo, referente Rete Radiè Resch Lecco”