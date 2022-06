“Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 i cittadini lecchesi potranno recarsi in ben gazebo 18 allestiti sul territorio per informarsi sui cinque quesiti referendari di domenica 12 giugno, che hanno lo scopo di correggere finalmente le storture della giustizia italiana, troppo a lungo autoreferenziale e incapace di dare risposte serie a chi ha avuto bisogno”. Lo comunica il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega in Lombardia del referendum sulla riforma della giustizia, insieme al commissario provinciale di Lecco Daniele Butti.

Referendum Giustizia, Lega: nel weekend 18 gazebo nel Lecchese

“Amministratori, militanti e attivisti della Lega sono tutti mobilitati per questo ultimo sprint, per dare un segnale forte della presenza del territorio lecchese in questa partita e contribuire all’obiettivo del quorum a livello nazionale, contro il muro di silenzio che media e politica hanno eretto per timore del cambiamento”, spiegano gli esponenti leghisti. “La prossima settimana non mancheranno anche eventi speciali come il convegno di giovedì 9 giugno, alle ore 20.30, a Palazzo Falck, “Io dico Sì. Cambiamo la giustizia!” che vedrà intervenire ospiti tecnici e politici”.

Questi i gazebo che saranno allestiti nel weekend:

Colico: sabato 4 giugno in Piazza Garibaldi (lungolago) dalle 9.30 alle 18.00.

Lierna: sabato 4 giugno in Piazza 4 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.

Calolziocorte: sabato 4 giugno in Via Vittorio Veneto dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

Missaglia: sabato 4 giugno in Piazza Libertà dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Lecco: sabato 4 giugno in Piazza XX Settembre dalle 9.00 alle 13.00.

Valmadrera: sabato 4 giugno in Piazza Mons. Citterio dalle 8.30 alle 12.00.

Barzanò: sabato 4 giugno in Piazza Mercato dalle 14.30 alle 18.30.

Olginate: sabato 4 giugno in piazzetta Don Gnocchi dalle 8.30 alle 12.30.

Bosisio Parini: sabato 4 giugno in Piazza Parini dalle 9.00 alle 12.30.

Casatenovo: sabato 4 giugno volantinaggio al mercato cittadino dalle 9.00 alle 12.00.

Missaglia: domenica 5 giugno in Piazza Libertà dalle 9.00 alle 12.30.

Colico: domenica 5 giugno in Piazza Garibaldi (lungolago) dalle 9.30 alle 18.00.

Lecco: domenica 5 giugno in Piazza XX Settembre dalle 14.00 alle 18.00.

Osnago: domenica 5 giugno in Piazza Vittorio Emanuele dalle 9.00 alle 12.30.

Calco: domenica 5 giugno in via nazionale, presso il parcheggio del cimitero, dalle 9.30 alle 12.30.

Introbio: domenica 5 giugno in piazza Cavour dalle 9.00 alle 12.30 in piazza Cavour.

Galbiate: domenica 5 giugno in via Milano dalle 8:00 alle 12:30.

Suello: domenica 5 giugno presso il Sagrato della Chiesa di San Biagio dalle 9.30 alle 12.30.