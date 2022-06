Referendum Giustizia: a Lecco lontanissimo il quorum. Ha votato meno del 19%

In provincia di Lecco i (pochi, anzi pochissimi) che sono andati a votare hanno scelto il sì appoggiando promuovendo di fatto i cinque quesiti referendari proposti dal Lega e partito Radicale. Una scelta che si è rivelata inutile perchè a Lecco, così come nel resto di Italia il quorum per i referendum sulla giustizia non è stato neanche lontanamente avvicinato. Ecco tutti i risultati, quesito per quesito, divenuti definitivi intorno alle 4.30 di stamattina, lunedì 13 giugno 2022 (qui i dati dell'affluenza aggiornati durante la giornata di ieri).

Ora si attende lo spoglio delle elezioni Comunali. Chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali nel Lecchese i cittadini di Ello, Missaglia, Premana.

Referendum n. 1: scheda di colore rosso

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

Elettori: 260.858 | Votanti: 48.735 (18,68%) Schede nulle: 579 Schede bianche: 1.037 Schede contestate: 0 |

2: scheda di colore arancione

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

Elettori: 260.858 | Votanti: 48.732 (18,68%) Schede nulle: 611 Schede bianche: 1.276 Schede contestate: 0

3: scheda di colore giallo

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

Elettori: 260.858 | Votanti: 48.717 (18,68%) Schede nulle: 658 Schede bianche: 1.306 Schede contestate: 1

4: scheda di colore grigio

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

Elettori: 260.858 | Votanti: 48.695 (18,67%) Schede nulle: 702 Schede bianche: 1.674 Schede contestate: 0

Referendum n. 5: scheda di colore verde

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Elettori: 260.858 | Votanti: 48.687 (18,66%) Schede nulle: 678 Schede bianche: 1.635 Schede contestate: 0