In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, l’Associazione Culturale La Semina Aps e l’Associazione Insieme per Oggiono organizzano una tavola rotonda pubblica dal titolo “Referendum: idee a confronto”, in programma giovedì 29 maggio 2025 alle 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Oggiono, in piazza G. Garibaldi 14.

Referendum dell’8 e 9 giugno: idee a confronto nella Sala Consiliare di Oggiono

L’incontro ha lo scopo di offrire al pubblico strumenti critici per orientarsi tra i cinque quesiti referendari, approfondendone il significato, le implicazioni e gli impatti. “Una democrazia consapevole si nutre di partecipazione e conoscenza. Per questo abbiamo invitato relatori e relatrici provenienti da diverse aree politiche e culturali, portatori di visioni e argomentazioni differenti, per analizzare il significato, le implicazioni e gli impatti dei referendum proposti – spiegano gli organizzatori – L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti critici per orientarsi, approfondire le questioni e scegliere con cognizione di causa. Un incontro per ascoltare, discutere, capire. Perché votare è un diritto, ma anche una responsabilità”.

Per promuovere un confronto aperto e informato, parteciperanno all’incontro relatori e relatrici di diversa estrazione politica: Diego Riva, segretario CGIL Lecchese, Elena Bonetti, presidente di Azione, Alberto Anghileri, Alleanza Verdi e Sinistra – Lecco e Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico

A moderare il dibattito sarà il giornalista Stefano Spreafico.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per riflettere insieme su temi fondamentali per la vita democratica del Paese.