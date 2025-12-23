Riceviamo e pubblichiamo la Richiesta di chiarimenti in merito alla mancata trasmissione della comunicazione della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ai Consiglieri comunali di minoranza.
Provincia di Lecco: tutela del diritto all’informazione dei Consiglieri comunali di minoranza
Alla cortese attenzione
del Sindaco del Comune di Ballabio
della Sindaca del Comune di Barzago
del Sindaco del Comune di Bellano
della Sindaca del Comune di Cassago Brianza
del Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone
della Sindaca del Comune di Colle Brianza
della Sindaca del Comune di Monticello Brianza
del Sindaco del Comune di Sirtori
OGGETTO:
Richiesta di chiarimenti in merito alla mancata trasmissione della comunicazione della Presidente della Provincia Alessandra Hofmann ai Consiglieri comunali di minoranza. Gentile Sindaca, gentile Sindaco Siamo venuti a conoscenza, attraverso la stampa locale, della lettera inviata il 24 novembre u.s. dalla Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, e rivolta a tutti i Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali. Facciamo presente che la suddetta comunicazione non risulta essere stata recapitata ai Consiglieri comunali di minoranza che sottoscrivono la presente. Tale mancata trasmissione, sebbene si speri involontaria, viene da noi percepita come una grave lacuna nel principio di trasparenza e un impedimento alla piena partecipazione democratica. Non riteniamo accettabili giustificazioni legate a carichi di lavoro per un semplice inoltro via email e, se l’omissione fosse intenzionale, si tratterebbe di una mancanza di riguardo verso il nostro ruolo istituzionale. Desideriamo sottolineare che i diritti di informazione e partecipazione alla vita amministrativa spettano in egual misura a tutti i Consiglieri, a prescindere dalla collocazione politica. Confidando nella Vostra attenzione affinché episodi di tale natura non abbiano a ripetersi, continueremo a vigilare affinché il diritto all’informazione della minoranza sia costantemente garantito.
Cordiali saluti
Tranquillo Doniselli, Carlo Polvara, Manuel Tropenscovino, Luca Volpe Consiglieri comunali di
Ballabio
Michele Bianco, Claudia Isacchi, Gloria Limonta Consiglieri comunali di Barzago
Giacomina Lazzari e Andrea Nogara Consiglieri comunali di Bellano
Elisa Casiraghi, Lorenzo Colzani, Alessio Giussani, Guglielmo Giussani Consiglieri comunali di
Cassago Brianza
Samantha Brusadelli, Gabriele Gavazzi, Simona Limonta, Valeria Pirovano Consiglieri comunali di
Cernusco Lombardone
Mattia Bonanomi Deda, Marco Manzoni, Massimiliano Panzeri Consiglieri comunali di Colle
Brianza
John Best, Rossella Carlini, Aronne Colombo, Milena Mucci Consiglieri comunali di Monticello
Brianza
Davide Maggioni, Paolo Negri, Aziz Sawadogo Consiglieri comunali di Sirtori