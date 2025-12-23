Riceviamo e pubblichiamo la Richiesta di chiarimenti in merito alla mancata trasmissione della comunicazione della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ai Consiglieri comunali di minoranza.

Provincia di Lecco: tutela del diritto all’informazione dei Consiglieri comunali di minoranza

Alla cortese attenzione

del Sindaco del Comune di Ballabio

della Sindaca del Comune di Barzago

del Sindaco del Comune di Bellano

della Sindaca del Comune di Cassago Brianza

del Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone

della Sindaca del Comune di Colle Brianza

della Sindaca del Comune di Monticello Brianza

del Sindaco del Comune di Sirtori

OGGETTO:

Richiesta di chiarimenti in merito alla mancata trasmissione della comunicazione della Presidente della Provincia Alessandra Hofmann ai Consiglieri comunali di minoranza. Gentile Sindaca, gentile Sindaco Siamo venuti a conoscenza, attraverso la stampa locale, della lettera inviata il 24 novembre u.s. dalla Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, e rivolta a tutti i Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali. Facciamo presente che la suddetta comunicazione non risulta essere stata recapitata ai Consiglieri comunali di minoranza che sottoscrivono la presente. Tale mancata trasmissione, sebbene si speri involontaria, viene da noi percepita come una grave lacuna nel principio di trasparenza e un impedimento alla piena partecipazione democratica. Non riteniamo accettabili giustificazioni legate a carichi di lavoro per un semplice inoltro via email e, se l’omissione fosse intenzionale, si tratterebbe di una mancanza di riguardo verso il nostro ruolo istituzionale. Desideriamo sottolineare che i diritti di informazione e partecipazione alla vita amministrativa spettano in egual misura a tutti i Consiglieri, a prescindere dalla collocazione politica. Confidando nella Vostra attenzione affinché episodi di tale natura non abbiano a ripetersi, continueremo a vigilare affinché il diritto all’informazione della minoranza sia costantemente garantito.

Cordiali saluti

Tranquillo Doniselli, Carlo Polvara, Manuel Tropenscovino, Luca Volpe Consiglieri comunali di

Ballabio

Michele Bianco, Claudia Isacchi, Gloria Limonta Consiglieri comunali di Barzago

Giacomina Lazzari e Andrea Nogara Consiglieri comunali di Bellano

Elisa Casiraghi, Lorenzo Colzani, Alessio Giussani, Guglielmo Giussani Consiglieri comunali di

Cassago Brianza

Samantha Brusadelli, Gabriele Gavazzi, Simona Limonta, Valeria Pirovano Consiglieri comunali di

Cernusco Lombardone

Mattia Bonanomi Deda, Marco Manzoni, Massimiliano Panzeri Consiglieri comunali di Colle

Brianza

John Best, Rossella Carlini, Aronne Colombo, Milena Mucci Consiglieri comunali di Monticello

Brianza

Davide Maggioni, Paolo Negri, Aziz Sawadogo Consiglieri comunali di Sirtori