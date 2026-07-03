Alessandra Hofmann ha firmato il decreto per il conferimento delle deleghe al Consigliere provinciale Stefano Simonetti, entrato in Consiglio provinciale al posto di Simone Brigatti, cessato dalla carica di Consigliere provinciale dopo la nomina nella nuova Giunta comunale di Lecco e la conseguente uscita dal Consiglio comunale di Lecco. La Presidente della Provincia di Lecco ha firmato il decreto per il conferimento delle deleghe al Consigliere provinciale, entrato in Consiglio provinciale al posto di Simone Brigatti, cessato dalla carica di Consigliere provinciale dopo la nomina nella nuova Giunta comunale di Lecco e la conseguente uscita dal Consiglio comunale di Lecco.

Provincia di Lecco, nuove deleghe a Stefano Simonetti: confermati Bilancio e Polizia provinciale

Al Consigliere Simonetti sono state assegnate le medesime deleghe assegnate a suo tempo a Brigatti: Bilancio, Polizia provinciale – Vigilanza ittico-venatoria, Rapporti con Apaf (Agenzia provinciale attività formative).

“Ho ritenuto di mantenere invariato l’assetto complessivo delle deleghe e quindi di affidare al Consigliere Simonetti quelle già in capo al Consigliere Brigatti – commenta la Presidente Hofmann – È una scelta che risponde all’esigenza e volontà di garantire continuità amministrativa, anche in considerazione della scadenza del Consiglio provinciale prevista per la fine di settembre. Rivolgo al Consigliere Simonetti il mio augurio di buon lavoro: la sua esperienza istituzionale, maturata negli anni in Provincia di Lecco come Assessore, Consigliere e Presidente facente funzione, rappresenta certamente un valore aggiunto. Sono certa che saprà prendere da subito in carico le questioni affidategli e offrire il proprio contributo con competenza e senso di responsabilità, a beneficio dell’intera comunità provinciale”.

“Ringrazio la Presidente Hofmann per la fiducia e il conferimento delle deleghe – sottolinea il Consigliere Simonetti – e il Consigliere Brigatti per il lavoro svolto durante il suo mandato. Mi accingo a portare avanti questo lavoro sulle deleghe conferite con la massima disponibilità al confronto, a valutare le necessità e le problematiche del territorio con tutto il Consiglio provinciale, nell’esclusivo interesse della nostra bellissima provincia”.