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Si sono chiuse alle 23 di ieri, sabato 28 novembre, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco. A recarsi alle urne sono stati 863 amministratori su 1.025 aventi diritto, pari all’84,19%. Un dato in lieve aumento rispetto alla precedente tornata elettorale del 2024, quando l’affluenza si era fermata all’83,99%.

Provincia, alle urne l’84,19% degli amministratori: votanti in crescita rispetto al 2024

Il voto, riservato ai sindaci e ai consiglieri comunali dei Comuni del territorio lecchese, si è svolto nel seggio unico allestito alla sala don Ticozzi di via Ongania a Lecco. In palio ci sono dodici posti nel Consiglio provinciale.

Nel dettaglio, nella fascia A, che comprende i Comuni fino a 3mila abitanti, hanno votato 430 amministratori su 531 aventi diritto. Nella fascia B (Comuni tra 3mila e 5mila abitanti) i votanti sono stati 203 su 246, mentre nella fascia C (tra 5mila e 10mila abitanti) si sono presentati alle urne in 115 su 130. Per la fascia D, relativa ai Comuni tra 10mila e 30mila abitanti, hanno votato 82 degli 85 aventi diritto. Affluenza piena, infine, nella fascia E, quella dei Comuni tra 30mila e 100mila abitanti: tutti e 33 gli amministratori chiamati al voto hanno espresso la propria preferenza.

La partecipazione complessiva ha dunque superato, seppur di poco, quella registrata nel 2024. Ora l’attenzione si sposta sullo scrutinio, in programma questa mattina, domenica 29 novembre, a partire dalle 8, sempre alla sala don Ticozzi. Al termine dello spoglio l’Ufficio elettorale procederà alla proclamazione dei dodici consiglieri provinciali eletti.