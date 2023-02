Manuel Tropenscovino segretario dem: "Sconfitta netta occorre una riflessione"

Lo sconforto nel centro sinistra è tanto dopo la vittoria di Attilio Fontana alle elezioni regionali. Lo conferma Manuel Tropenscovino segretario provinciale dei dem: "La sconfitta netta, occorre una riflessione".

Il commento di Tropenscovino

Per quanto parziale l'esito del voto parla chiaro: per la compagine di Centro Sinistra le elezioni regionali di oggi, domenica 13 febbraio 2023, rappresentano una sonora batosta. "Chiaramente la sconfitta è netta - afferma Manuel Tropenscovino - in linea con i risultati delle elezioni Politiche. Non vale nulla impuntarsi su un punto percentuale in più o in meno. Abbiamo perso. E' necessario effettuare una riflessione congressuale importante perché quello che più di tutto abbiamo perso è la credibilità. La gente pensa che noi non sappiamo rappresentare le loro istanze in Regione. La destra adesso dovrà comunque affrontare temi importanti: la sanità, i trasporti, i giovani, il lavoro e l'ambiente. La vittoria è scritta ma i problemi ci sono e dovranno essere affrontati".

Bassa affluenza alle urne

Resta il fatto che non si era mai registrata un'affluenza così bassa per le elezioni regionali in Lombardia, circa il 42% il dato finale alla chiusura dei seggi, meno della metà degli aventi diritto. Così Tropenscovino commenta il dato: "La percentuale dei votanti è stata davvero bassa. Questo vuol dire che c'è una classe dirigente non credibile sia a Roma che in Regione. Vuol dire anche che la gente pensa che la politica non risolve i problemi. La riflessione va fatta da parte di tutti, noi del Centro Sinistra dobbiamo farla più degli altri".