Elezioni regionali: urne riaperte fino alle 15, affluenza alle 23 quasi al 34% in provincia di Lecco

Sono di nuovo aperte dalle 7 di oggi, lunedì 13 febbraio 2023 le urne per le lezioni regionali lombarde. Fino alle 15 ci si potrà recare ai seggi per esprimere il proprio voto. Quindi partirà lo spoglio che potrete seguire su Primalecco. Bassa, al momento l'affluenza: in provincia di Lecco, ieri, ha votato poco più di un elettore su tre, 33,95 %, percentuale molto inferiore rispetto a 5 anni fa. Ricordiamo che in quell'occasione, il 4 marzo del 2018, si votò contestualmente anche per per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

L'affluenza domenica 12

Le prime indicazioni sul voto arrivano dall'affluenza alle urne e come alle 12 e alle 19, anche alle 23, domenica 12 febbraio, i dati sono in calo rispetto a 5 anni fa.

Elezioni regionali: affluenza alle 23

Alle 23, in provincia di Lecco, ha votato il 33,95 % del corpo elettorale. A livello regionale al momento la percentuale è intorno al 31,75%.

Alle 23 il paese dove si è votato di meno resta, come alle 12 e alle 19, Sueglio dove alle urne si è recato solo il 15,16% degli aventi diritto al voto (5 anni fa aveva votato a quest'ora il 38,61% e fu il dato definitivo, il più basso della provincia). Il Comune con l'affluenza più alta è invece Premana dove si è espresso il 44,66% dei votanti (83,43% nel 2018).

Nel capoluogo di provincia ha votato il 34,92% (73,84% 5 anni fa), mentre a Merate il 36,83% (76,33% nel 2018).

Affluenza alle 19

Alle 19, in provincia di Lecco, ha scelto di recarsi alle urne il 29,04% del corpo elettorale. A livello regionale al momento la percentuale è intorno al 27,16%.

Alle 19 il paese dove si è votato di meno resta, come alle 12, Sueglio dove alle urne si è recato solo il 13,36% degli aventi diritto al voto (5 anni fa aveva votato a quest'ora il 33,59%). Il Comune con l'affluenza più alta è invece Moggio dove si è espresso il 36,87 % dei votanti (67,23% nel 2018)

Nel capoluogo di provincia ha votato il 29,42% (59,68% 5 anni fa), mentre a Merate il 31,84% (62,39% nel 2018).

Affluenza alle 12

Alle 12, in provincia di Lecco ha votato meno del 10% degli aventi diritto, precisamente il 9,87% e a livello regionale l'affluenza è intorno al 9,26%. Nel 2018 l'affluenza allo stesso orario nel Lecchese era stata decisamente più alta, 21,18

Alle 12 il paese dove si è votato di meno è stato Sueglio dove alle urne si è recato solo il 4,33% degli aventi diritto al voto (5 anni fa aveva votato a quest'ora il 10,81%). Il Comune con l'affluenza più alta è invece Varenna dove si è espresso il 14,41 % dei votanti (19,80% nel 2018)

Nel capoluogo di provincia ha votato il 10,38% (20,47% 5 anni fa), mentre a Merate il 10,44% (19,44 nel 2018).

Urne aperte dalle 7 di questa mattina, domenica 12 febbraio 2023, per le elezioni regionali. Dopo una intensa campagna elettorale 274.650 lecchesi sono chiamati al voto per eleggere il nuovo Governatore di Regione Lombardia e il nuovo consiglio regionale.

Elezioni regionali: urne aperte, guida pratica al voto

Prima Lecco seguirà le operazioni di voto nella giornata di oggi, aggiornandovi costantemente sull'affluenza alle urne con i dati di mezzogiorno, delle 19 e delle 23. Domani, a urne chiuse (ricordiamo che si potrà votare sino alle 15) partirà la diretta dello spoglio.

Intanto vi proponiamo una pratica e intuitiva guida al voto con le principali informazioni utili per tutti gli elettori.

Sulla scheda elettorale, la stessa sia per il presidente sia per il consiglio regionale, i cittadini possono:

mettere una X sul nome del candidato presidente. In questo modo, il voto non andrà anche alle liste che lo appoggiano;

mettere una X sul contrassegno della lista prescelta. Il voto in questo caso andrà anche al candidato presidente corrispondente;

mettere una X sia sul nome del candidato alla presidenza sia sul contrassegno di una lista che lo appoggia;

mettere una X sul nome del candidato presidente e su una lista che non lo appoggia: questa modalità è chiamata voto disgiunto.

Non è previsto il ballottaggio: verrà eletto presidente il candidato che otterrà più voti, anche se non raggiunge la maggioranza assoluta. Per quanto riguarda i consiglieri, si applica un criterio proporzionale con premio di maggioranza per le liste che appoggiano il candidato eletto: il 55% dei seggi sono assegnati alle liste che appoggiano il candidato eletto nel caso in cui abbia preso il 40% dei voti; tra il 60% e il 70% dei seggi, invece, viene assegnato alle liste che lo appoggiano se il candidato ha ottenuto più del 40% dei voti.