L'onorevole Butti incontra Prefetto e Questore: "Diamo un freno al fenomeno delle baby gang"

Di Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia

Questa mattina ho incontrato il prefetto di Lecco De Rosa e il questore D’Agostino per uno scambio di opinioni e di informazioni sulla sicurezza in provincia di Lecco.

Ho inteso sondare la loro sensibilità e recepire graditissimi consigli di natura “tecnica” in quanto sto lavorando, con altri colleghi di FDI, ad una proposta di legge per la prevenzione e la repressione della violenza giovanile. Purtroppo, infatti, il fenomeno delle “baby gang” - inutile affidarsi a giri di parole - non è più una triste prerogativa delle aree metropolitane. Abbiamo inoltre ripreso la discussione circa la proposta, già avanzata a suo tempo da FDI, di realizzare un presidio fisso h 24 di Polfer nei pressi della stazione ferroviaria.

Sarebbe il suggello di una politica di attenzione attivata da FDI per quella delicata zona e culminata con l’iniziativa dell’assessore regionale alla sicurezza De Corato che ha destinato un primo importante contributo per allestire presidi di sicurezza. Ho ringraziato il prefetto e le forze dell’ordine per le brillanti operazioni antispaccio portate a termine a Barzano’ e Olginate e non ho mancato di chiedere lo stesso impegno per altre zone di spaccio segnalateci da residenti di diversi comuni.

A nome di tutta la comunità politica e amministrativa di Fratelli d’Italia ho espresso sostegno e solidarietà al lavoro svolto da chi, a vario titolo, indossa una divisa o rappresenta sul territorio lo stato.

Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia