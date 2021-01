Lombardia da domenica zona arancione. Lo ha reso noto poco prima delle 15 di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli diffondendo la nota ufficiale del Ministero della Salute.

Covid: le Faq sugli spostamenti fino a venerdì 15 gennaio 2021

Regione Lombardia: niente rientro a scuola per le superiori lunedì, didattica a distanza fino al 24 gennaio

Lombardia da domenica zona arancione

Con la Lombardia entreranno sempre in sona arancione anche Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto

Le novità questa volta dureranno, per il momento, solo fino a venerdì 15 gennaio 2020, ma si attende il nuovo Dpcm che potrebbe prolungare dal 16 le restrizione fino alla fine di gennaio, quando scadrà lo stato di emergenza invocato.

Cosa prevede la zona arancione

Come ormai è noto ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio comune ma si potrà uscire solo per lavoro o cause di necessità.

Negozi aperti ma chiusi (se non per l’asporto e la consegna a domicilio) bar, ristoranti, pub e la chiusura rimane valida per palestre, piscine, centri sportivi, musei, cinema e teatri. Per uscire dal comune sarà necessaria l’autocerficazione, rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Decisione basata sull’Rt

La decisione di inserire le 5 regioni arancioni nella zona più stringente è stata presa dalla Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità sulla base dei dati dei contagi del periodo 28 dicembre-3 gennaio e si basa sull’Rt, il fattore di replicazione del virus, che per la prima volta dopo 6 settimane torna a superare la soglia dell’1 (1,03).