Non più l’11 gennaio, come indicato inizialmente dal Governo. Gli studenti delle scuole superiori lombarde, prima di tornare sui banchi di scuola, dovranno attendere come minimo lunedì 25 gennaio. Confermata infatti la didattica a distanza fino al 24 gennaio.

Regione Lombardia: niente rientro a scuola per le superiori lunedì, didattica a distanza fino al 24 gennaio

La notizia è stata annunciata poco fa (7 gennaio) dal Pirellone attraverso una nota, specificando che la decisione verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino a domenica 24 gennaio.

«Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato tecnico scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100 per cento».

In provincia di Lecco era di fatto tutto pronto per la ripresa prevista inizialmente il 7, poi slittata all’11 e ora nuovamente rinviata. Il tavolo di coordinamento, sotto la guida della Prefettura, aveva predisposto e pianificato la riattivazione della didattica in presenza con lezioni più corte, ingressi scaglionati in due orari, uscite in quattro e aumento del 50% dei bus. Un piano articolato che, neanche la prossima settimana verrà “messo alla prova”.