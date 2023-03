Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i disegni di legge di Delega al governo per la riforma fiscale e di Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. I disegni di legge possono ora essere presentati alle Camere per il successivo esame. Soddisfatto il lecchese Mauro Piazza, neo sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale della Lombardia che ha sottolineato come "questo atto sia la conferma di un processo di attuazione del dettato costituzionale".

Il Presidente Mattarella firma i Dl sull'autonomia differenziata, Piazza: "Altro passo in avanti"

L’idea alla base dell’autonomia differenziata è che le Regioni a statuto ordinario possono chiedere di avere competenza esclusiva su alcune materie. Tra queste: l’istruzione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, il commercio con l’estero, la gestione di porti e aeroporti, le reti di trasporti.

Un passaggio decisivo per arrivare all’approvazione di una legge sull’autonomia differenziata riguarda i Livelli essenziali di prestazione (Lep). Si tratta di soglie minime di servizi che vanno garantite a tutti i cittadini sul territorio nazionale. Una norma espressamente prevista dalla Costituzione per tutelare i diritti sociali e civili di tutti gli individui.

"Un altro tassello fondamentale - spiega Piazza - che ci spinge a essere ancor più intraprendenti per far diventare l'autonomia realtà. Ancora una volta è giusto sottolineare come i lombardi siano determinati per ottenere quanto richiesto anche attraverso un referendum. E noi, come Regione, saremo sempre al loro fianco per centrare questo obiettivo fondamentale e centrale nel nostro programma di governo".

Il governatore Attilio Fontana

"Un ringraziamento al presidente Mattarella. Dal Quirinale giunge un'ottima notizia che rende ancor più forte e concreta la spinta verso il raggiungimento di un traguardo auspicato e fortemente voluto dai lombardi - ha sottolineato il governatore Attilio Fontana - L'azione puntuale e rapida del ministro Calderoli che, fin dall'inizio del suo mandato, si è dedicato a questa materia si è rivelata vincente e oggi possiamo dire che la strada verso l'applicazione dell'autonomia è finalmente meno tortuosa. Da parte nostra continueremo a seguire con grande attenzione un percorso che renderà più forte non solo la Lombardia ma tutte le Regioni italiane".