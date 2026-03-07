Gli under 30 di Azione Lecco a confronto sulle sfide globali.

Si è svolto ieri sera a Merate un incontro organizzato dagli under 30 di Azione Lecco, con l’obiettivo di discutere il futuro dell’Europa di fronte alle crisi internazionali in corso.

Gli under 30 di Azione a confronto sulle sfide globali

Durante la serata, i giovani partecipanti hanno sottolineato come i recenti conflitti in Medio Oriente abbiano un impatto diretto sull’Italia e sull’intero Mediterraneo, generando flussi migratori, tensioni legate al terrorismo, crisi energetica e instabilità geopolitica. “Può sembrarci lontano, ma non lo è affatto, anzi ci tocca da vicino”, hanno affermato i membri del gruppo.

Si è poi affrontata la persistente crisi tra Russia e Ucraina, ormai in corso da quattro anni, e le politiche protezionistiche adottate dagli Stati Uniti durante la presidenza Trump, che secondo i giovani penalizzano gli interessi europei.

“Alla luce di tutto ciò, l’Europa di cui abbiamo bisogno è un’Europa forte e resiliente, capace di affrontare le sfide energetiche, di difendere se stessa senza dipendere dagli Stati Uniti e di essere protagonista nella diplomazia internazionale”, hanno spiegato.

Una delle proposte emerse è stata l’istituzione di un organismo europeo di difesa comune.

Particolarmente toccante è stato l’intervento di due giovani attivisti iraniani, Tina e Arash, studenti al Politecnico di Milano, fuggiti dall’Iran per motivi politici. I due hanno condiviso la preoccupazione per i loro familiari ancora in patria, ma hanno espresso anche la speranza di vedere un futuro libero e democratico per il loro Paese.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto aperto tra giovani cittadini impegnati in politica e attivisti internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sulle sfide globali e il ruolo dell’Europa nel rispondere a crisi che toccano da vicino anche il nostro territorio.