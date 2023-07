Fratelli d'Italia fa campagna acquisti: entrano Casaletto, Mazzoleni e Valentini

Alfredo Casaletto di Merate, Pierfrancesco Mazzoleni e Livia Valentini, entrambi di Carenno, entrano in Fratelli d'Italia. L'ufficialità è arrivata nella serata di oggi, lunedì 17 luglio 2023, durante un incontro organizzato dal coordinatore provinciale dei "meloniani" Fabio Mastroberardino, al Caffe' di Piazza Cermenati a Lecco. Una occasione per presentare le new entry, ma anche per fare il punto sul radicamento del partito sul territorio.

Fratelli d'Italia fa campagna acquisti

"La crescita del partito nel Lecchese è costante, - ha sottolineato Mastroberardino - Abbiamo fatto un gran lavoro in vista delle elezioni con l'apertura dei circoli a Valmadrera e Malgrate con Donatella Scaravilli. Costante anche la crescita sul Lago con Ivan Raveglia. Presto nascerà anche un circolo nel Casatese. Grande pure l'impegno nel Meratese con il nuovo circolo di Osnago aperto due mesi fa".

E proprio dal territorio Meratese arriva il nome forse più "pesante" dei nuovi aderenti, quello di Casaletto, ex consigliere provinciale. L'attuale assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria, con delega allo Sport e al Personale della Giunta di Merate guidata dal sindaco leghista Massimo Panzeri ha un passato in Forza Italia (ha anche avuto un ruolo nel direttivo provinciale degli azzurri) e ultimamente era vicino agli ambienti del Carroccio.

"Casaletto sa bene come si amministra e siamo molto contenti di averlo con noi" ha aggiunto il coordinatore provinciale. Per quanto riguarda la Valle San Martino, uno dei comuni che "ci ha dato più soddisfazione - ha proseguito Mastroberardino, è Carenno". Da qui provengono le altre due new entry ovvero i consiglieri di minoranza Pierfrancesco Mazzoleni e Livia Valentini (quest'ultima non presente questa sera, e non presente, ma importante nel nuovo universo meloniano, anche Alessandro Albertini, presidente dell'associazione sportiva as. Merate, iscritto da qualche tempo a Fdi e perno del partito nel Meratese).

"Gli ingressi sono tanti, sia da parte di amministratori che da parte di iscritti, almeno 300 in più rispetto allo scorso anno - ha proseguito il coordinatore provinciale presentando il nuovo vice coordinatore, Ivan Raveglia - La prossima settimana verranno anche ufficializzati i nomi dei responsabili di dipartimento. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto molti incontri con gli iscritti, raccogliendo curricula e competenze per selezionare i nuovi dirigenti".

Il numero uno provinciale non ha nascosto che l'obiettivo sono le elezioni Europee del prossimo anno "ma ora stiamo costruendo la nostra realtà sul piano locale. La linea della reggenza è quella di tenere aperte le porte a chiunque voglia fare bene sul proprio territorio".

Ma torniamo ai nuovi aderenti. "Ho fatto questa scelta perché Fratelli d'Italia, in questo momento, è il partito che ha un filo diretto con i livelli istituzionali più alti, nazionali e regionali, e questo è un valore aggiunto - ha detto Casaletto - Avere feedback per accedere ai finanziamenti è importantissimo. Credo che l’esperienza amministrativa, se non condivisa con altri amministratori anche all’interno di un partito, diventi fine a se stessa; un partito che si pone l’obiettivo di crescita e di formazione farà sicuramente la differenza anche a livello territoriale".

Dello stesso avviso Donatella Scaravilli: "Dobbiamo fare copia e incolla sul territorio di quello che è il nostro Governo, quindi dare spazio alle competenze che danno il valore aggiunto".

Europee all'orizzonte, ma non solo, come ha ricordato Mazzoleni: "Fabio Mastroberardino sta dando un grande supporto anche sul territorio per la preparazione delle Amministrative del prossimo anno e questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a questa scelta".

