Il segretario provinciale Roberto Gagliardi rivendica la crescita del partito e ringrazia gli amministratori: «È il tempo di costruire ponti e non muri». Eletti Milani e Bosio in Consiglio provinciale.

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Forza Italia raddoppia i consensi alle elezioni provinciali e si prepara a guardare alle prossime Politiche con l’obiettivo di esprimere un candidato del territorio. È il bilancio tracciato oggi domenica 29 novembre 2026, dal segretario provinciale Roberto Gagliardi, che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista «Casa dei Comuni» e per la crescita del partito, che sarà rappresentato in Consiglio provinciale da Alessandro Milani e Silvia Bosio.

Forza Italia triplica i consensi alle Provinciali e punta a un candidato lecchese alle Politiche

«Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali, che confermano il buon lavoro della lista «Casa dei Comuni» e certificano una crescita significativa di Forza Italia, che sarà ampiamente e autorevolmente rappresentata in Consiglio provinciale».

Gagliardi rivolge quindi i complimenti ai consiglieri eletti e alla presidente della Provincia Alessandra Hofmann: «Desidero innanzitutto rivolgere i miei più sinceri complimenti ai consiglieri eletti Alessandro Milani e Silvia Bosio, e alla Presidente Alessandra Hofmann, per l’impegno costante, la passione e la dedizione messi a disposizione del nostro territorio».

Il segretario provinciale ringrazia anche la struttura del partito e gli amministratori che hanno sostenuto la lista: «Un ringraziamento speciale va alla Segreteria Provinciale per lo straordinario lavoro svolto per conseguire questo incredibile risultato e a tutti gli amministratori che ci hanno accordato fiducia va un immenso e sentito GRAZIE».

Il dato politico, sottolinea Gagliardi, è particolarmente significativo se confrontato con la precedente tornata elettorale: «La somma dei voti ponderati ottenuti da entrambi restituisce un dato politico inequivocabile: Forza Italia ha triplicato i propri consensi rispetto a due anni fa. Un risultato che parla da solo e che testimonia la vitalità di una segreteria provinciale presente, dinamica e in crescita, capace di coinvolgere amministratori locali che riconoscono nel nostro progetto serietà, credibilità e competenza».

Una crescita che, secondo il coordinatore provinciale, comporta anche maggiori responsabilità verso le comunità locali. Da qui il richiamo a Giorgio La Pira: «Come amava ricordare Giorgio La Pira, è il tempo di «costruire ponti e non muri». Il nostro obiettivo è proprio quello di rafforzare una rete di coesione territoriale, mettendo in connessione sensibilità diverse e dando voce alle esigenze di tutti i Comuni della provincia».

Gagliardi interpreta il voto degli amministratori anche come un’indicazione sul metodo da seguire nei prossimi anni: «Il voto degli amministratori consegna anche un messaggio politico importante: il futuro si costruisce attraverso l’ascolto, il confronto e il protagonismo dei territori. Non servono iniziative solitarie né decisioni calate dall’alto, ma un lavoro condiviso, portato avanti con umiltà, concretezza e autentico spirito di servizio».

Lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni Politiche. Forza Italia punta a portare in Parlamento una voce lecchese: «Forti di questo risultato, guardiamo ora alle prossime elezioni Politiche, un appuntamento fondamentale per il futuro del Paese. Forza Italia lavorerà affinché anche la provincia di Lecco possa esprimere un proprio rappresentante, un candidato che sia autentica espressione del territorio, delle sue comunità e delle sue esigenze. Crediamo che il nostro territorio abbia energie, competenze e amministratori in grado di dare un contributo importante anche a livello nazionale».