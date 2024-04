Forza Italia Lecco: ingressi e nuove nomine

Nel direttivo provinciale di Forza Italia, il Segretario Roberto Gagliardi ha annunciato nuovi ingressi e nuove nomine.

Nuovi ingressi e nomine nel direttivo provinciale di Forza Italia

Il segretario provinciale di Forza Italia a Lecco Roberto Gagliardi in prossimità degli impegni legati alla campagna elettorale di primavera, ha comunicato che la responsabile provinciale per le elezioni amministrative sarà la sua vice Maria Chiara Marino. Per quel che attiene il referente della Sanità, la relativa nomina è stata assegnata ad Enrico Bianchini segretario di Pescate, mentre la Sicurezza sarà affidata a Domenico Sinesi segretario di Monticello Brianza.

Per quanto riguarda il responsabile del settore Enti locali, l'incarico è stato conferito a Francesco Maria Silveri, segretario di Mandello

del Lario. La nomina di responsabile del dipartimento Giustizia è stata invece assegnata a Maria Alessandra Panbianco, laureata in Giurisprudenza e notaio, mentre è stata attribuita la nomina di responsabile del Settore Dipartimenti a Marianna Comotti, esperta in ingegneria civile.

L'incarico per la Comunicazione sarà invece di Matteo Radaelli, il quale si occupa di relazioni commerciali in un'importante azienda del territorio. Presto sarà comunicata anche la nomina del nuovo componente della segreteria provinciale, che seguirà direttamente l'organizzazione delle prossime elezioni amministrative, riguardanti nello specifico il Comune di Lecco.

Gli incontri

Al fine di facilitare il rinnovo del tesseramento al partito, Forza Italia ha organizzato anche quest'anno una nuova "gazebata": l'incontro con i cittadini e gli elettori si svolgerà sabato 13 aprile in diversi punti del territorio provinciale dalle 9 alle 13. I gazebo si troveranno a Merate in piazza Prinetti, a Pasturo in piazza Vittorio Veneto, a Oggiono in piazza Alessandro Manzoni e a Calolziocorte in piazza Vittorio Veneto.

Inoltre, come ha comunicato il segretario nazionale Antonio Tajani, il 13 aprile si svolgeranno anche gli Stati Generali dell’Economia di Forza Italia, in cui i dirigenti, insieme ai rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria, delle parti sociali e dei professionisti, racconteranno i programmi di politica economica e le strategie che il partito sta portando avanti. Il convegno si svolgerà a Milano presso gli East End Studios - Spazio Antologico, in via Mecenate 88/A: i lavori avranno inizio alle ore 9 e si concluderanno alle ore 17.30.

"È l’occasione per riaffermare il ruolo da protagonista di Forza Italia anche nel campo economico, mettendo sempre al centro la persona e la sua libertà" ha concluso Gagliardi.