È davvero grande la soddisfazione del segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, per essere finalmente riuscito ad assicurare una nuova sede al suo partito che ha trovato casa nel rione lecchese di Maggianico a poca distanza dal grande parco comunale di Villa Gomes e da quel signorile albergo che nella vicina località di Barco aveva ospitato gli aderenti al movimento letterario e artistico della Scapigliatura Milanese che si sviluppò nel capoluogo lombardo a partire dagli anni '60 dell'Ottocento ma che successivamente erano diventati di casa anche nel popoloso rione lecchese.

Forza Italia Lecco ha trovato una nuova casa in città

La nuova sede è composta da una ampia sala adatta alle riunioni di partito e della segreteria provinciale che d'ora in avanti si riunirà proprio in Via Ponchielli, 21 a Lecco. A completare gli spazi messi a disposizione di iscritti, simpatizzanti e militanti ci sono anche altri accoglienti locali, per lo svolgimento delle incombenze e formalità di partito, per la gestione del materiale elettorale ma anche per garantire ai dirigenti di Forza Italia di incontrare con maggiore riservatezza gli interlocutori degli altri partiti della coalizione di centrodestra e questo soprattutto durante le campagne elettorali che verranno e che presto vedranno i responsabili Azzurri impegnarsi direttamente per il rinnovo del consiglio comunale di Lecco nella primavera 2026.

"I nuovi e accoglienti spazi di Via Ponchielli a Maggianico di Lecco - precisa Gagliardi - saranno a disposizione di chi vorrà impegnarsi in attività di partito tese ad approfondire i contenuti politici e socioeconomici che saranno funzionali alla difesa dei valori e dei principi sui quali il nostro Presidente Silvio Berlusconi, ben oltre trent'anni fa, ha fondato le fortune e i consensi elettorali della sua creatura politica che chiamò Forza Italia e che ancora oggi continua a tenere alto il suo nome e la sua visione di stato e di società civile. Proprio per questo mi auguro che tutti i responsabili dei numerosi Dipartimenti a cui abbiamo dato vita dal maggio 2023, data di inizio del nuovo corso per gli Azzurri lecchesi, si attivino quanto prima organizzando le loro riunioni ed iniziative in questa spaziosa e accogliente sede per renderla operativa e dunque utile alla vita del partito che è lieto di vedere svilupparsi le molteplici attività e finalità cui i proprio membri potranno lavorare alacremente proprio grazie alla nuova casa comune che da fine giugno Forza Italia - Lecco metterà a loro disposizione".

L'inaugurazione della nuova sede provinciale di Forza Italia avverrà come da programma lunedì 30 giugno a partire dalle ore 18,30 in via Ponchielli 21 a Maggianico di Lecco.