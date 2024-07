Forza Italia: "Le elezioni provinciali di settembre il prossimo banco di prova". Archiviata la tornata elettorale del giugno scorso le forze politiche lecchesi si stanno concentrando sugli appuntamenti che sul territorio daranno una nuova e concreta possibilità ai partiti di centrodestra di trovare accordi solidi e duraturi anche in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Lecco previste per la primavera 2026.

A breve si potranno infatti concretizzare le intese per condividere il nuovo assetto politico che reggerà le sorti della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera per i prossimi anni garantendo alle parti in causa un'occasione da non perdere per dare ai compagni di cordata la giusta rappresentanza politica e territoriale nella locale giunta esecutiva dell'ente montano.

A settembre, invece, il banco di prova della rinnovata unità d'intenti saranno le elezioni provinciali che di nuovo forniranno al centrodestra la ghiotta opportunità, auspicata e sostenuta da Forza Italia, di correre insieme in un'unica lista che veda al suo interno rappresentanti di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e questo per poter assicurare il necessario e convinto sostegno alla rinnovata maggioranza politica a Villa Locatelli e alla conferma della presidente Alessandra Hofmann brillantemente

rieletta sindaco a Monticello Brianza nel giugno scorso.

Forza Italia ritiene cruciali le trattative che si svolgeranno in questi mesi con gli alleati, quale occasione per impostare un buon metodo di lavoro ed una base sicura su cui costruire quegli accordi altrettanto solidi e duraturi che sono indispensabili per vincere le elezioni comunali a Lecco e approdare al governo del comune capoluogo da troppo tempo appannaggio di una sinistra inconcludente e pasticciona che non sta certamente dimostrando di amministrare con efficacia e lungimiranza. Partendo con il piede giusto la partita si può e si deve vincere.

Cosciente dell’importanza del proprio ruolo nell’ambito delle suddette trattative, Forza Italia riafferma pertanto, instancabilmente, l’indispensabilità di un contesto di lealtà fra partiti e soprattutto di pari dignità fra le alleate forze politiche lecchesi, che unite ed adeguatamente rappresentate, potranno dare dimostrazione delle capacità del centrodestra di vincere le battaglie politiche che si prospettano nell’imminente futuro.

"A tal proposito, ancora una volta illuminanti risultano le parole dell'indimenticato Presidente Silvio Berlusconi: Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince" commenta Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale di Forza Italia a Lecco.