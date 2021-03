Oggi Caterina Lo Prete, responsabile regionale Istruzione Formazione e Lavoro di Forza Italia, ha nominato quale nuova referente provinciale di Lecco del dipartimento Francesca Maggi, giovane trentenne di Bosisio Parini, già impegnata nelle associazioni di categoria a livello provinciale.

Forza Italia, Bergna: “Francesca Maggi nuova responsabile provinciale Istruzione Formazione e Lavoro”

“Un importante acquisto per la squadra di Forza Italia Lecco che coinvolge una giovane di valore per strutturare ulteriormente il movimento. Sono certo che Francesca dimostrerà il proprio valore su settori che oggi più che mai, sono fondamentali per la ripresa del nostro sistema paese” dichiara il Coordinatore provinciale Davide Bergna.

“L’attenzione di Forza Italia nei confronti delle donne è tesa a valorizzare non il colore delle quote, ma le persone. Grazie a Francesca per essersi messa a disposizione sono convinta che farà bene” conclude la responsabile di Azzurro Donna, Anna Scola