Alessandra Hofmann, numero uno della Provincia di Lecco, ha partecipato ieri, martedì 6 giugno 2023, all'incontro tra i presidenti delle Province lombarde che si è svolto a Palazzo Muzio a Sondrio alla presenza dell'Assessore Regionale Massimo Sertori. Ed è stato proprio Sertori a proporre “un'alleanza fortissima tra Regione e Province” per una battaglia di principio: i tributi di queste ultime devono restare sul territorio, specialmente se sono guidate da Presidenti e Consiglieri eletti direttamente dai cittadini. Ipotesi, quest'ultima, che potrebbe concretizzarsi già il prossimo anno.

Province, la riforma è urgente

“La nuova riforma delle Province, discussa in Commissione Affari costituzionali del Senato, è necessaria ed urgente - afferma il Presidente Upl Luca Santambrogio, aggiungendo – inoltre scriverò immediatamente al Ministro Giancarlo Giorgetti, di cui è nota la sensibilità rispetto alle autonomie locali, mettendo nero su bianco la richiesta di lasciare i tributi sui territori”.

Fondi Pnnr: la Provincia di Lecco ha già appaltato lavori per oltre 6 milioni di euro

La richiesta nasce dalla dimostrazione delle Province di applicare il buon governo, ovvero tempistiche certe, amministrazione trasparente, obiettivi raggiunti come nel caso dei fondi del PNRR per l’edilizia scolastica che nella sola Lombardia ha già visto appaltato l’87% di 151 milioni (QUI LE SPESE PROVINCIA PER PROVINCIA).

Villa Locatelli ad esempio ha ricevuto un finanziamento globale di 8.762.027,62 euro per 8 progetti. I lavori di sette sono già stati appaltati per un investimento di 6.446.027,62 euro.

“Le future Province – conclude Santambrogio - devono avere risorse e personale operativo capaci di dare quelle risposte che cittadini ed imprese pretendono in tempi strettissimi, prendendo esempio da ciò che già stiamo realizzando in Lombardia con la Regione”.