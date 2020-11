Erba: “Malati di Covid nelle Rsa, una follia. Serve trovare altre strutture”

Di Raffaele Erba consigliere regionale del M5S Lombardia

La pressione sul sistema sanitario sta raggiungendo livelli insostenibili, adesso il contagio corre soprattutto tra i componenti della stessa famiglia. Regione Lombardia ha il dovere di mettere in campo azioni mirate per interrompere questa pericolosa catena. Una soluzione concreta potrebbe essere quella di individuare delle strutture alberghiere per isolare gli asintomatici e tutte le persone che manifestano sintomi blandi. Lo scopo è impedire che vengano a contatto con gli altri componenti del nucleo familiare. Da mesi stiamo sollecitando un’azione più concreta in questa direzione. La risposta di Regione Lombardia? Utilizzare nuovamente le Residenze per Anziani per accogliere i malati Covid. Purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle quanto sia drammatico cercare di allestire letti nelle Rsa, quindi è arrivato il momento di puntare su soluzioni alternative Come si evince da una nota di ATS e dalla delibera di Giunta XI 3681 dello scorso 15 ottobre, infatti, Regione Lombardia sta ricadendo nello stesso gravissimo errore commesso a marzo-aprile: mandare i malati di Covid nelle Rsa. La delibera in questione è confusa e pericolosa perché induce le Residenze per Anziani ad aprire le porte delle loro strutture per ospitare i soggetti risultati positivi al virus. Questo errore è stata pagato a caro prezzo durante la prima ondata del Covid-19 quando diversi anziani hanno perso la vita per colpa di una scelta di Regione Lombardia incomprensibile e scellerata. Negli ultimi giorni diverse Rsa lombarde stanno facendo i conti con il ritorno di preoccupanti focolai che mettono a repentaglio la salute del personale e degli anziani. A questo grosso problema si aggiunge l’esponenziale diffusione dei contagi negli ambienti familiari che hanno fatto impennare i numeri degli ultimi giorni. Se la Lombardia continuerà a mandare malati Covid nelle Rsa rischiamo che la nostra Regione rimanga a lungo Zona Rossa

