Enrico Bianchini è il nuovo direttore di Retesalute

E’ Enrico Bianchini il nuovo direttore di Retesalute. L’ex membro del CdA prende il posto della dimissionaria Simona Milani.

“Sentita la relazione della dottoressa Patrizia Monti, considerato che due dei tre candidati sono risultati primi a pari merito, considerato il profilo di ognuno di loro, l’andamento del colloquio e gli elementi di positività e criticità dei rispettivi due candidati – si legge nel verbale di oggi, lunedì 20 luglio 2020, del CdA dell’azienda speciale, il cui futuro resta appeso a un filo a causa del maxi debito da 4 milioni di euro che i Comuni sono chiamati a saldare – il CdA individua e nomina il dottor Enrico Bianchini direttore di Retesalute per la migliore e maggiore conoscenza della normativa delle Aziende Speciali e delle Leggi Regionali in materia socio sanitaria, per la più ampia conoscenza dei processi in ambito socio assistenziale, per la conoscenza maturata negli ultimi mesi all’interno dell’azienda Retesalute che potrebbe consentire una più rapida e completa assunzione del ruolo e, considerato infine, che la parte economico amministrativa risulta oggi governata dalla responsabile amministrativa Laura Mattiello con la supervisione del dottor Fabio Clerici”.