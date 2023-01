E’ stata definita la lista dei candidati di Forza Italia della Provincia di Lecco per le elezioni del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Regione che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 e che sosterranno, insieme a tutta la coalizione di centrodestra, la ricandidatura di Attilio Fontana a presidente della Regione Lombardia.

Elezioni regionali: ecco la squadra di Forza Italia Lecco

Si tratta di una squadra costruita dal Comitato provinciale sulle numerose candidature pervenute da amministratori, imprenditori, professionisti e cittadini che ha comportato un lungo lavoro di valutazione essendo tutte persone di grande valore e soprattutto da sempre fedeli a Forza Italia - spiegano dal direttivo guidato da Davide Bergna - A loro, con cui abbiamo condiviso il percorso per effettuate le scelte, va un vero e grande ringraziamento da tutto il Partito per la disponibilità prestata a sostenere il nostro Movimento ricordando che saranno certamente coinvolti nelle prossime attività elettorali e di rappresentanza territoriale.

I candidati in corsa nella Provincia di Lecco sono Fernando De Giambattista, vice sindaco per 10 anni e poi sindaco a Perledo oltre ad altri decenni trascorsi nell’attività amministrativa.

Adriana Maria Rossi vice sindaco di Airuno con un trascorso nel precedente mandato come minoranza e sempre presente nella vita politica del paese.

Caterina Loprete, membro del comitato provinciale di FI è assessore di Bosisio Parini da 9 anni e ancora prima presente nei banchi della minoranza.

Carlo Giovanni Pelucchi vice coordinatore provinciale di FI da sempre impegnato nella politica del territorio.

"Una squadra quella di FORZA ITALIA che mette in campo amministratori competenti e figure esperte per confermare e migliorare il grande risultato ottenuto nel nostro territorio in tutte le recenti tornate elettorali e soprattutto per garantire la continuità amministrativa della Regione Lombardia che da sempre è la grande locomotiva d’Italia grazie all’amministrazione di centrodestra di cui il nostro Movimento è componente “essenziale e decisiva”, con tutto il suo bagaglio di valori liberali, cristiani, europeisti e garantisti" aggiungono dal direttivo.