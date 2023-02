Mentre lo spoglio prosegue in tutte le sezioni della provincia, e le proiezioni ufficiali confermano Attilio Fontana vincitore , Paderno d’Adda si distingue come ultimo e unico baluardo rimasto della sinistra lecchese.

Elezioni regionali: al momento Majorino ha vinto in un solo Comune della provincia di Lecco

Pierfrancesco Majorino infatti si attesta al 45,37% con 603 voti, superando di poco Fontana (fermo al 42,66% con 567 voti).

All’interno della coalizione, il Partito democratico ha la meglio con 378 voti (32,20 %). Queste le preferenze: Gian Mario Fragomeli 96, Simona Piazza 25, Pietro Radaelli 9, Flavia Maria Fiandaca 8.

Segue il Movimento Cinque Stelle con 60 voti (5,11 %).

In casa centrodestra invece Fratelli d’Italia per una decina di voti non doppia la Lega, 231 a 120. I più votati sono Fabio Mastroberardino (14) e Mauro Piazza (11).

Letizia Moratti non va oltre il 10,23 %, con 136 voti espressi. La lista civica “Letizia Moratti Presidente” supera “Azione – Italia Viva”, 68 a 52. I più votati nelle due liste sono Paolo Mauri (8), nella lista civica, e Eleonora Ravelli (14), per Azione-Italia Viva.

Fanalino di coda Mara Ghidorza-Unione popolare, all’1,73%.