Elezioni provinciali: presentata la lista di Alessandra Hofmann

Centro-destra

E' stato Claudio Usuelli, presidente uscente della Provincia di Lecco, a presentare quest'oggi, sabato 27 novembre 2021, la lista “Casa dei Comuni – Hofmann Presidente” che raggruppa esponenti di liste civiche e di centrodestra per sostenere la corsa di Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza, a presidente della Provincia.

Elezioni provinciali, la lista Hofmann

“Questa lista rappresenta la continuità con quanto di buono è stato fatto in questi anni in cui ho guidato l’ente provinciale – ha commentato Usuelli - Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati che sostengono la corsa dell’amica Alessandra Hofmann”.

“Ringrazio gli oltre 260 amministratori che hanno sottoscritto la mia candidatura a presidente. Oggi con il deposito ufficiale inizia ufficialmente anche il percorso dei candidati della lista Casa dei Comuni, donne e uomini che hanno scelto di percorrere insieme a me questo percroso” ha dichiarato Alessandra Hofmann.