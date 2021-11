Villa Locatelli al voto

"Non pensiamo di presentare una ‘’candidatura di parte’’ per il ruolo di presidente, in quanto per tale funzione auspicavamo una figura condivisa e rappresentativa".

Due candidati presidenti, il sindaco di Olginate Marco Passoni per il centrosinistra, e il sindaco di Monticello Alessandra Hofmann per il centrodestra ma tre liste. Le elezioni provinciali in programma per il prossimo 18 dicembre 2021 vedranno anche la partecipazione dei Civici per la Provincia, formazione nata dal progetto lanciato in adesione al documento programmatico promosso alla metà di ottobre da cinque primi cittadini Giuseppe Conti (Garlate), Antonio Rusconi (Valmadrera), Giovanni Montanelli (Galbiate), Stefano Motta (Calco) e Mauro Artusi (Primaluna).

Elezioni provinciali, i "Civici" scendono in campo: saranno tre liste (ma solo due candidati presidenti)

Il "nucleo originario" è andato via via allargandosi e ad oggi conta in tutti 28 componenti (Guido Agostoni - Consigliere Comunale di Pasturo; Bruno Anzani - Consigliere comunale di Costamasnaga; Federico Airoldi – Sindaco di Brivio Alessandro Bertolini - Consigliere comunale di Colico; Davide Biffi - Assessore di Nibionno; Umberto Bonacina - Consigliere Comunale di Costamasnaga; Maria Butti - Vicesindaca di Galbiate; Paolo Cola – Consigliere comunale di Calolziocorte; Cesare Colombo - Consigliere comunale di Valmadrera; Maurizio Corbetta - Consigliere comunale di Cassago Brianza; Martina Dell'Oro - Consigliera comunale di Valmadrera; Giovanni Ghislandi - Consigliere Comunale di Imbersago; Raffaele Grega - Consigliere comunale di Colico; Matteo Magni - Consigliere comunale di Galbiate; Giovanna Milesi - Assessore di Erve; Angelo Negri - già Sindaco di Nibionno; Matteo Pirola - Assessore di Oggiono; Aldo Riva - Sindaco di Castello Brianza; Daniela Rusconi – Consigliera ad Oggiono; Cesare Valsecchi - Consigliere comunale di Calolziocorte; Corrado Valsecchi - Consigliere Comunale di Lecco; Giancarlo Valsecchi - Sindaco di Erve; Fabio Vergani - Sindaco di Imbersago).

"Ci rivolgiamo tanti Amministratori (Sindaci e Consiglieri) che non si riconoscono in schieramenti partitici predefiniti, che non si sentono di dover essere catalogati, ma che pensano e praticano la buona amministrazione e vogliono sostenere un progetto civico in Provincia - spiegano i "Civici perla Provincia" - Il sostegno al progetto può essere dato con diverse modalità, dalla semplice adesione alla segnalazione di idee fino alla sottoscrizione della presentazione della lista".

Una lista che però non avrà un "numero uno".